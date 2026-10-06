Infografías del martes 6 de octubre de 2026

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EEUU DENGUE - Florida registra el mayor brote estatal de dengue en Estados Unidos en más de una década con más de 250 casos locales y una muerte en lo que va de año, según revelan datos del Departamento de Salud.

OCDE INFLACIÓN - La inflación interanual de los países de la OCDE subió al 4,3 % en agosto, desde el 4,1 % de julio, impulsada por un fuerte repunte de los precios de la energía, mientras la inflación de los alimentos siguió moderándose.

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PARAMOUNT WARNER BROS - Paramount y Warner Bros. Discovery culminan una operación valorada en 110.000 millones de dólares que reúne algunos de los mayores estudios, cadenas, plataformas y franquicias de Hollywood.

EEUU COMERCIO - La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. de agosto.

TENIS PEKÍN - El serbio Novak Djokovic (n.11) conquistó este martes su séptimo título del Abierto de China y el número 102 de su carrera tras la retirada del australiano Alex de Miñaur (n.9), con el marcador en 7-6 (3) y después de que este ganara el primer juego del segundo set.

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FÚTBOL MESSI - Leo Messi pone este martes fin a su dilatada y exitosa carrera con la selección de Argentina en el emotivo partido amistoso que enfrentará al cuadro que dirige Lionel Scaloni contra el equipo nacional de Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires. EFE

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