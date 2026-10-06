Agencias

Muere Jacek Ziober, delantero del CA Osasuna en la década de los noventa, a los 60 años

Imagen 42EK4SJPUFD3RG3Q7QAWBQIEWI
Guardar

El exfutbolista polaco Jacek Ziober, delantero del CA Osasuna entre 1993 y 1996, ha fallecido este martes a los 60 años, ha confirmado el club pamplonés.

"El Club Atlético Osasuna lamenta el fallecimiento de Jacek Ziober, jugador rojillo entre 1993 y 1996, y quiere trasladar el pésame a sus familiares, seres queridos y excompañeros. Descanse en paz. Goian bego", señaló la entidad navarra en un comunicado.

PUBLICIDAD

Ziober recaló en el conjunto rojillo en el verano de 1993, procedente del Montpellier francés (1990-93) y tras formarse en el LKS Lodz (1982-90) de su ciudad natal. En su primera temporada, en Primera División, fue el máximo goleador del equipo con 10 tantos, que no bastaron para evitar el descenso a Segunda.

Permaneció en Osasuna dos campañas más, en la categoría de plata, con cuatro goles en la 1994-95 en 24 encuentros y solo uno en siete en la 1995-96, en la que se vio lastrado por las lesiones. Además, fue internacional en 46 ocasiones con Polonia, con la anotó ocho dianas.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El alcalde de Guayaquil vuelve a prisión tras someterse a una intervención quirúrgica

Infobae

Salud Mental España apunta a vivienda y precariedad laboral como factores que afectan a la salud mental de los jóvenes

Infobae

Fuerzas progubernamentales del Yemen lanzan ofensiva para acorralar a hutíes en la costa

Infobae

Europastry compra la chilena Alicomer

Europastry compra la chilena Alicomer

Expresidente Quiroga pide enjuiciar a Evo Morales por un polémico caso de "terrorismo"

Infobae