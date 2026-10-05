Rusia promete responder a Japón por nuevas sancionar contra Moscú

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Moscú, 5 oct (EFE).- El Ministerio de Exteriores ruso prometió este lunes una respuesta "proporcionada" a las nuevas sanciones de Tokio.

"Los ataques inamistosos de Tokio no quedarán impunes", dijo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

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Según Zajárova, "el gobierno japonés sigue tomando medidas irreflexivas que provocan un mayor deterioro de lo poco que queda de sus relaciones con Rusia".

Lamentó que Japón explique sus acciones por la situación en torno a Ucrania, lo que confirma "la falta de independencia de la política exterior de Tokio".

El Gobierno japonés anunció la semana pasada nuevas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, incluidos 35 buques de la conocida como "flota fantasma" que ayuda a Moscú a esquivar las restricciones a su negocio petrolero.

El Ministerio de Exteriores del país detalló también en un comunicado que introducirá "una prohibición a la exportación de bienes que contribuyan a reforzar la base industrial" de Rusia.

Además de los 35 navíos sancionados, las autoridades japonesas anunciaron medidas como restricciones de pagos y de transacciones a 33 organismos y nueve individuos rusos. EFE