Rusia derriba casi 200 drones ucranianos sobre once regiones y el mar Negro

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Moscú, 5 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron 199 drones durante las últimas doce horas sobre diez regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro, sin que se reportasen incidentes graves o daños a la infraestructura crítica rusa, según informaron este lunes las autoridades rusas y medios independientes.

"Durante la pasada noche, entre las 20:00 hora de Moscú (17:00 GMT) del 4 de octubre y las 08:00 hora de Moscú (05:00 GMT) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 199 drones ucranianos de ala fija", señaló en Telegram el Ministerio de Defensa ruso.

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Según el mando castrense ruso, fueron derribados drones sobre las regiones fronterizas de Bélgorod, Briansk y Kursk.

Además fueron atacadas las regiones de Kaluga, Oriol, Riazán, Tula, Rostov, Moscú y Krasnodar, la anexionada Crimea y el mar Negro.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó en MAX, la red de mensajería rusa, del derribo de 9 drones que volaban en dirección a la capital rusa, mientras que el gobernador de Kaluga, Vladislav Shapsá, señaló que en su región fueron derribados once artefactos aéreos no tripulados.

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En la sureña región de Rostov resultó gravemente herido el conductor de un camión cisterna con combustible atacado por drones ucranianos, según el gobernador local Yuri Slusar.EFE