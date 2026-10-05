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Rubio viaja a Islandia, Grecia y Portugal en una gira centrada en seguridad

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Washington, 4 oct (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, iniciará este lunes una gira por Islandia, Grecia y Portugal, con una agenda centrada en seguridad y cooperación económica.

Rubio comenzará su viaje en Islandia, país estratégico en el Atlántico Norte, donde se reunirá en su capital, Reikiavik, con "funcionarios para abordar la colaboración en materia de economía y seguridad", indicó un comunicado oficial.

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Posteriormente, el jefe de la diplomacia estadounidense se trasladará a Grecia, a la cabeza de una delegación de su país, para participar en el sexto Diálogo Estratégico entre los dos países, el principal mecanismo bilateral de coordinación política creado en 2018.

El encuentro buscará "profundizar" la cooperación en defensa, seguridad regional y energética, agrega la nota informativa.

Rubio concluirá su gira, que se prolongará hasta el jueves 8 de octubre, en Portugal, donde tiene previsto promover una agenda de cooperación en los ámbitos de defensa, economía y tecnología, agregó el Departamento de Estado en el comunicado .

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El viaje se enmarca en la coordinación de Washington con aliados europeos de la OTAN con los que Rubio abordará temas de seguridad regional y energética, así como cooperación militar. EFE

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