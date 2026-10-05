Las ventas de vehículos nuevos en Brasil baten récord en septiembre

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Río de Janeiro, 5 oct (EFE).- Brasil registró un récord en ventas de vehículos nuevos en septiembre, con 268.721 unidades matriculadas, un 16,16 % más que en el mismo mes de 2025, según los datos divulgados este lunes por la patronal del sector.

En el comparativo mensual, la comercialización de automóviles de pasajeros y vehículos comerciales leves, también creció aunque de forma más moderada, con 2,13 % más frente a agosto, según la Federación Nacional de Distribuidores de Vehículos Automotores (Fenabrave).

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Ya en el acumulado del año hasta septiembre, el mercado brasileño vendió 1,72 millones de unidades nuevas, un número un 19,32 % superior al registrado en el mismo período de 2025.

De acuerdo con la patronal, el crecimiento de septiembre estuvo impulsado principalmente por los automóviles de pasajeros, cuyas ventas subieron un 21,2 % interanual.

Los negocios de vehículos comerciales ligeros, como camionetas, furgonetas y furgones, en cambio, cayeron un 0,87 % frente a septiembre de 2025, pero crecieron un 4,49 % respecto a agosto.

Los datos de Fenabrave mostraron que las ventas de los vehículos eléctricos en el país aumentaron un 176,9 % interanual en septiembre, aunque retrocedieron un 18 % con respecto al mes anterior.

Los híbridos, por su parte, avanzaron un 7,52 % frente a agosto.

Si se tiene en cuenta camiones y buses, las ventas de automotores nuevos en el país crecieron un 15,75 % en septiembre frente al mismo mes del año pasado y un 2,23 % en comparación con agosto.

El presidente de Fenabrave, Arcelio Junior, atribuyó parte del buen comportamiento del mercado a la competencia entre las marcas y a los programas de estímulo impulsados por el Gobierno, que han contribuido a reducir los precios y mejorar las condiciones de financiación.

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Las ventas de vehículos nuevos en Brasil llegaron en 2025 a 2,69 millones de unidades, un 2,08 % más frente a 2024 y el mejor resultado anual de los últimos seis años.

Según Fenabrave, se estima que para 2026 las ventas crecerán un 7.9 % hasta los 2,9 millones de unidades comercializadas. EFE