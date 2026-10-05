Gigante canadiense de fertilizantes Nutrien cierra sus operaciones en Trinidad y Tobago

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Puerto España, 5 oct (EFE).- El gigante canadiense de fertilizantes Nutrien Limited anunció este lunes que cierra indefinidamente sus operaciones en la planta de Point Lisas, en Trinidad y Tobago, por falta de gas natural, una razón que fue rechazada por el Gobierno trinitense.

El cierre pone fin a casi 45 años de producción de fertilizantes nitrogenados en Point Lisas, uno de los principales centros industriales de Trinidad y Tobago, lo que supone un duro golpe para el país.

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Nutrien afirmó en un comunicado que el cierre es el resultado de una "exhaustiva revisión de alternativas estratégicas y de consultas con las partes interesadas pertinentes", atribuyendo la decisión a las continuas limitaciones e incertidumbres con respecto al suministro de gas natural.

Sin embargo, el ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Roodal Moonilal, declaró a EFE que la decisión de Nutrien estuvo motivada por la búsqueda de rentabilidad para los accionistas y no por una escasez de gas natural.

Moonilal señaló que el Gobierno, a través de su Compañía Nacional de Gas (NGC, en inglés), había estado negociando con el gigante canadiense desde octubre de 2025 para encontrar una manera de mantener la planta en funcionamiento.

"La decisión tomada por Nutrien es lamentable, no responde a la escasez de suministro de gas, sino al deseo de obtener un margen adecuado para sus accionistas", denunció.

El ministro explicó que la NGC había entablado conversaciones con Nutrien "de buena fe" y había invitado a la empresa a discutir los acuerdos de suministro de gas, pero alegó que el gigante canadiense rechazó la invitación.

Nutrien ya había detenido la producción mediante un cierre controlado el 23 de octubre de 2025, alegando restricciones de acceso a las instalaciones portuarias y la falta de suministros de gas natural fiables y económicamente viables.

Moonilal indicó que la NGC había intentado mantener la operación e incluso había ofrecido comprar el complejo de Point Lisas, al que calificó como un activo nacional importante.

"Su reactivación es una prioridad para este Gobierno", dijo el titular de Energía, agregando que la instalación podría reanudar sus operaciones bajo la gestión de un nuevo operador.

Al respecto, adelantó que el Gobierno ampliará ahora la búsqueda de posibles operadores e inversores con el objetivo de reabrir la instalación "en un futuro no muy lejano".

También destacó que el Gobierno trabaja para reconstruir el sector energético nacional y, al mismo tiempo, intenta mitigar el impacto de la retirada de Nutrien.

La instalación tenía capacidad para producir unas 85.000 toneladas de amoníaco y 55.000 toneladas de urea al mes, lo que la convertía en un elemento clave de la industria de fertilizantes de Trinidad y Tobago.

La empresa canadiense declaró que sus previsiones de ventas de productos nitrogenados para 2026 se mantendrían sin cambios, ya que sus proyecciones no contemplaban producción alguna procedente de Trinidad. EFE