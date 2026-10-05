Francia juzga a un hombre acusado de someter a adolescentes a torturas a través de Discord

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París, 5 oct (EFE).- Un hombre de 29 años de origen indio se enfrenta desde este lunes en París a una posible condena a cadena perpetua por presuntamente haber sometido a adolescentes de varios países a torturas, abusos sexuales y extorsiones a través de Discord, una plataforma que millones de jóvenes utilizan a diario para comunicarse.

Rohan Rane, que se define como masculinista y fascista, daba las órdenes a las adolescentes desde su habitación de Antibes, en el sur de Francia.

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Al otro lado de la pantalla había chicas de entre 12 y 18 años, algunas a miles de kilómetros de distancia, que acabaron haciéndose cortes en la piel, grabándose desnudas o realizando actos sexuales bajo sus instrucciones, según la investigación judicial recogida por el diario Le Monde y la cadena Franceinfo.

El juicio, que durará hasta el viernes, se celebra a puerta cerrada en el Tribunal de lo Criminal de París, a pesar de la petición del abogado de cinco de las víctimas estadounidenses de que las vistas fueran públicas.

Las autoridades estadounidenses han alertado de que el grupo que lideraba Rane ha intentado intimidar a víctimas y testigos y ha amenazado incluso al fiscal estadounidense, según el auto leído en la primera jornada por la presidenta del tribunal y citado por la cadena BFMTV.

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La investigación comenzó en Estados Unidos a partir de un aviso del Centro Nacional para niños Desaparecidos y Explotados, una organización dedicada a la protección de menores, después de que Google detectara una imagen en la que aparecía una niña, que decía tener 12 años, con cruces gamadas y el nombre Rohan dibujados sobre la piel, explica Le Monde.

Ese aviso desencadenó una investigación internacional en la que participaron servicios policiales franceses, estadounidenses, canadienses, británicos, australianos y neozelandeses, además de Europol, y que, según el rotativo, permitió localizar a una veintena de víctimas.

Rane buscaba chicas vulnerables en los foros donde hablaban de sus problemas, se ganaba su confianza, conseguía fotos íntimas y datos personales y después convertía esa información en un mecanismo de control.

"Hay una presión psicológica tal que no consiguen salir de ese sistema", explicó a Franceinfo el abogado Hippolyte Marquetty, que representa a varias víctimas estadounidenses.

Rane no actuaba necesariamente solo. Los investigadores descubrieron en Discord un grupo denominado CVLT, cuyos integrantes compartían contenidos racistas, antisemitas, neonazis y de odio hacia las mujeres y la comunidad LGBT+, según Le Monde.

Según la acusación, Rane administraba el grupo de esta comunidad en Discord y era su principal responsable durante algunas de las sesiones.

El acusado, que llegó a Francia en 2016 y que ha llegado a decir que asume los hechos que se le imputan, se enfrenta a una posible sentencia de cadena perpetua por extorsión acompañada de torturas y actos de barbarie.

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Este caso se produce en un contexto de aumento de la violencia contra menores en Discord. Según la asociación e-Enfance, que gestiona el teléfono 3018 de ayuda a menores, en los primeros seis meses de este año han recibido 138 denuncias relacionadas con la plataforma, triplicando las registradas en todo 2025, por casos que incluyen explotación y extorsión sexual, captación de menores, amenazas de muerte y automutilación. EFE