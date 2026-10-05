Flávio, el heredero de Jair Bolsonaro que se medirá a Lula en la segunda vuelta

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María Angélica Troncoso

Río de Janeiro, 4 oct (EFE).- Flávio Bolsonaro llega a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas como el primer candidato más votado, por delante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con la misión de llevar al Palacio de Planalto el proyecto político de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

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El hijo del líder ultraderechista, que consiguió este domingo una ventaja de un 2% sobre Lula en la primera vuelta, tendrá ahora por delante tres semanas para conseguir el apoyo de los otros candidatos conservadores y protagonizar nuevos enfrentamientos con su principal rival antes del balotaje.

En las próximas semanas, Flávio Bolsonaro tendrá que enfrentarse a acusaciones sobre una supuesta interferencia del Gobierno de Donald Trump a su favor, en medio de otras denuncias que han acompañado su campaña.

A sus 45 años, su prioridad no era aspirar ahora al primer cargo del país, pero la situación judicial de su progenitor, quien cumple en prisión domiciliaria una pena de 27 años por liderar una trama golpista para derrocar a Lula tras perder las elecciones de 2022, le cambió los planes.

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Flávio fue ungido por el líder ultraderechista como su heredero político desde su lugar de reclusión y el ahora candidato se presenta como el Bolsonaro capaz de vencer en las urnas a Lula e imprimir un estilo propio sin romper con el legado familiar.

"Puedo ser más tranquilo y moderado, pero llevo sangre de los Bolsonaro", afirmó al lanzar su candidatura por el Partido Liberal (PL).

Y es que el vínculo con su padre sobresale hasta en su programa de Gobierno, un documento de 76 páginas que menciona al ex jefe de Estado o a su gestión 22 veces y que recurre a medidas de su mandato como referencia para retomarlas o profundizarlas.

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La seguridad pública, la reducción del tamaño del Estado y una economía de orientación liberal son las principales banderas de Flávio Bolsonaro y las mismas que impulsó su padre durante su Administración.

Bajo el lema 'Brasil sin miedo', defiende reducir la edad de responsabilidad penal a los 14 años para algunos delitos, seguir el modelo carcelario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y endurecer la lucha contra el narcotráfico y las principales organizaciones criminales del país.

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También propone montar una tropa de élite de las Fuerzas Armadas en las fronteras, la castración química para violadores y el endurecimiento de penas, como la de un mínimo de ocho años por robo de celular.

En lo económico y administrativo pretende dar un fuerte recorte al Estado que incluye la eliminación de al menos diez ministerios y la reducción de cargos de confianza y gastos públicos.

Asimismo, promete bajar impuestos, privatizar empresas públicas y tomar medidas para alcanzar el equilibrio fiscal, reducir la deuda y abaratar el costo de vida.

Su plan también contempla una reforma judicial y transformar la Amazonía en riqueza, todo ello enmarcado en la continuidad del bolsonarismo, bajo el lema 'Dios, Patria, Familia y Libertad'.

Entre las propuestas que lo diferencian de su padre figuran el fin de la reelección presidencial, proyectos para las mujeres en torno a la independencia económica, la inclusión tecnológica y la seguridad; y una estrategia para explotar y procesar tierras raras y minerales críticos.

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El plan de Bolsonaro en política exterior prioriza el acercamiento a Estados Unidos, Israel y la Argentina de Javier Milei.

Al igual que su padre, Flávio Bolsonaro quiere en especial estrechar la relación de Brasil con EE.UU. y con el presidente Donald Trump, a quien él y su familia expresan gran admiración.

El candidato defiende la creación de una zona de libre comercio en el continente y es partidario de que Brasil haga parte del Escudo de las Américas, la alianza de líderes conservadores de la región impulsada por Trump para combatir el narcotráfico, que contempla la posibilidad de operativos del país norteamericano en sus territorios.

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Nacido en Resende, en el estado de Río de Janeiro, estudio derecho e inició su carrera política a los 21 años como diputado regional y en 2019 llegó al Senado.

Su camino político ha estado cargado de sombras judiciales y en su historial figuran casos por lavado de dinero, denuncias por un supuesto esquema de empleados fantasma y millonarias compras inmobiliarias en efectivo, procesos que han terminado todos archivados.

Ahora está en la mira por una investigación abierta sobre la financiación de 'Dark Horse', una película sobre la vida de su padre, por sospechas de lavado de dinero, evasión de divisas y corrupción, acusaciones que ha negado reiterando que se trató de un patrocinio privado y legal. EFE

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(foto)