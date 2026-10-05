Ferrovial prevé una rentabilidad de doble dígito en su proyecto de la autopista I-24 en Tennessee (EEUU)

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Ferrovial prevé alcanzar una rentabilidad sobre recursos propios de doble dígito en la concesión de los carriles exprés I-24 de Tennessee (Estados Unidos), según trasladó este lunes la dirección de la compañía en una conferencia con analistas, tras las dudas planteadas recientemente por el mercado sobre la rentabilidad del activo.

Las explicaciones de la cúpula directiva se producen un mes después de que los analistas de UBS rebajaran su recomendación sobre los títulos del grupo de 'comprar' a 'neutral', situando la rentabilidad estimada del proyecto cerca del 7%, lo que desencadenó en su momento una caída cercana al 5% en la cotización de la constructora.

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Durante la presentación, el grupo subrayó que ha mantenido un enfoque disciplinado en la asignación de capital, fijando como objetivo un retorno de doble dígito calibrado al perfil de riesgo del proyecto. Asimismo, la directiva afirmó que el mercado "corre el riesgo de sobreestimar las necesidades de capital propio" necesarias para la obra.

La compañía aportará los fondos de capital principalmente a través del flujo de caja generado por sus operaciones actuales y, en menor medida, mediante deuda corporativa. De este modo, mantendrá su calificación crediticia 'BBB' y descarta cualquier ampliación de capital.

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Ferrovial añadió que el proyecto ofrecerá "retornos adecuados e ingresos sólidos" incluso en escenarios con previsiones de tráfico por debajo de sus estimaciones internas.

El contrato comprende una concesión a 50 años para diseñar, construir, financiar, operar y mantener carriles de peaje dinámico a lo largo de 26 millas (42 kilómetros) entre Nashville y Murfreesboro.

La inversión estimada en construcción asciende a 9.200 millones de dólares (8.212 millones de euros), con el inicio de las operaciones esperado para 2034 y una participación del 65% para Ferrovial.