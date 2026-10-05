Metsola denuncia el acoso con pornografía 'deepfake' a 60 eurodiputadas: "Es intolerable y deplorable"

Guardar

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha denunciado este lunes que alrededor de 60 miembros de la Eurocámara, principalmente eurodiputadas, han sido víctimas de la publicación de imágenes falsas y manipuladas con tecnología 'deepfake' --archivos hiperrealistas generados mediante Inteligencia Artificial-- en páginas web de pornografía, y ha advertido de que este tipo de violencia es "intolerable" y que "no puede convertirse en la nueva normalidad".

"Quiero ser categórica. La violencia contra las mujeres, tanto fuera como dentro de Internet, es intolerable y deplorable", ha afirmado Metsola durante su intervención en la apertura del pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), asegurando que la Eurocámara combatirá estas prácticas "con todas las medidas a su alcance".

PUBLICIDAD

La conservadora maltesa se ha hecho eco de que 60 eurodiputados de todas las tendencias políticas habían sido blanco de sitios web de pornografía 'deepfake' y ha incidido en que el problema va más allá de las propias imágenes y supone "un intento de atacar" a representantes políticos elegidos mientras desempeñan sus funciones.

"En lugar de humillarnos, esto nos dará más fuerza. En lugar de silenciarnos, hará que alcemos más la voz. En lugar de asustarnos, hará que estemos más decididos", ha afirmado Metsola, un mensaje que posteriormente ha reiterado a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

En este sentido, la presidenta de la Eurocámara ha recalcado que la difusión de este tipo de contenidos "debe parar" y ha recordado que, a partir del próximo 2 de diciembre, entrarán en vigor en la UE nuevas prohibiciones para impedir el uso de sistemas de Inteligencia Artificial capaces de generar contenido sexual explícito sin consentimiento, como los 'deepfakes' pornográficos.

Metsola ha reivindicado el papel de la Eurocámara para impulsar esta prohibición, aunque ha advertido de que "la ley no vale ni el papel en el que está escrita" si posteriormente no se garantiza su aplicación, por lo que ha instado a los Estados miembro a prepararse para transponer la directiva europea y combatir la violencia contra las mujeres, que tipifica como delito la difusión pública no consentida de 'deepfakes' de contenido sexual.

PUBLICIDAD