El presidente de Rumanía encarga al diplomático Luca Niculescu formar gobierno

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El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha encargado este lunes al diplomático Luca Niculescu la tarea de formar gobierno, y será el tercer candidato a primer ministro después de que el Ejecutivo de Siegfried Muresan no consiguiera la semana pasada el apoyo necesario en el Parlamento para su investidura.

"Luca Niculescu es un diplomático, es decir, un hombre cuya profesión consiste en conciliar posiciones. En los últimos cuatro años, se ha ocupado del proceso de adhesión de Rumanía a la OCDE y, en esta calidad, ha colaborado con las instituciones del Estado rumano", ha señalado al anunciar su nominación para primer ministro.

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El mandatario así lo ha decidido tras las consultas celebradas este lunes con las distintas fuerzas parlamentarias en el Palacio de Cotroceni, al considerar que Niculescu es "la persona que tiene más posibilidades de conseguir la mayoría".

"El señor Niculescu tiene libertad para decidir, tras las conversaciones en profundidad que mantendrá con los partidos, la composición del Gobierno político-tecnocrático. Lo importante es la mayoría en el Parlamento", ha agregado Dan.

Niculescu, por su parte, ha aceptado el encargo del presidente rumano, agradeciendo a este la "confianza depositada" en él y afirmando que es "plenamente consciente de la dificultad del momento".

El también actual secretario de Estado dentro del Ministerio de Exteriores del país ha avanzado que dará a conocer los miembros así como las "prioridades" de su ejecutivo "en los próximos días".

"La primera misión será construir una mayoría parlamentaria que apruebe un Gobierno que esté profundamente arraigado en la orientación europea y euroatlántica de Rumanía", ha defendido, antes de apuntar a un programa de gobierno "realista".

Niculescu es el tercer candidato propuesto por el jefe de Estado para formar gobierno, después del eurodiputado Siegfried Muresan y el exministro de Obras Públicas Adrian Vestea, tras caer el Ejecutivo de Ilie Bolojan al quedarse en minoría a finales de abril.

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Necesitará un mínimo de 233 apoyos en el Parlamento para que sea investido, obtener un voto de confianza, evitar la repetición electoral y poner fin a meses de crisis política.