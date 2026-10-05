El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona inicia la etapa de alegatos de cierre

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Buenos Aires, 5 oct (EFE).- El tribunal que juzga las responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará este martes a escuchar los primeros alegatos de cierre, a cargo de la Fiscalía y del abogado de Diego Armando Maradona Sinagra, hijo mayor del astro y uno de los querellantes.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren serán los primeros en exponer sus argumentos finales ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires.

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Luego será el turno de Eduardo Ramírez, el abogado que representa al hijo de una relación extramatrimonial de Maradona con la italiana Cristiana Sinagra, también conocido como 'Diego Júnior'.

Mientras la Fiscalía tiene un máximo de cuatro horas para presentar sus alegatos, el resto de las querellas y las defensas tendrán que ajustarse a tres horas.

Aberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón componen el tribunal que lleva desde el pasado 14 de abril el juicio más mediático de Argentina, y pronto deberán deliberar sobre todo lo expuesto en la sala para llegar a un veredicto.

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Hasta el momento se han celebrado 45 audiencias, por la que han desfilado más de 70 testigos. En paralelo, el tribunal ha escuchado a cada uno de los siete profesionales de la salud acusados en este juicio, varios de ellos en múltiples ocasiones.

El neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como médico de cabecera del 'Diez' y principal acusado, ha declarado en trece ocasiones, mientras el médico clínico Pedro Di Spagna ha declarado cuatro veces.

La psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la médica coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, declararon tres veces cada uno.

El enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni declararon una vez cada uno.

Todos ellos están acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual, que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.

También está acusada por la muerte de Maradona la enfermera Gisela Dahiana Madrid, quien será juzgada en un proceso paralelo que todavía no tiene fecha de inicio.

El actual juicio es el segundo que se celebra por la muerte del astro, después de que el primero, a cargo de otro tribunal, fuera anulado a fines de mayo de 2025 por el mal accionar de una de las juezas, Julieta Makintach. EFE

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