De la Fuente: "Nadie va a jugar más de 270 minutos"

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El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha asegurado que la derrota de Croacia ante Inglaterra (0-7) fue "un accidente" y que espera un equipo duro cuando se enfrenten este martes al combinado balcánico en la cuarta jornada de la Liga de Naciones, además de recalcar que "nadie va a jugar más de 270 minutos" en esta ventana y afirmar que Lamine Yamal tiene "la ansiedad del genio" porque es "un ganador nato".

"Croacia es un equipo fantástico, buenísimo, en los últimos diez años ha sido de las selecciones más importantes en el panorama internacional. Lo del otro día fue un accidente del fútbol, como fue el 7-1 de Alemania a Brasil en el Mundial, el 6-0 de España a Alemania... Eso pasa una vez en la vida, no refleja la diferencia futbolística entre Croacia e Inglaterra. Sí es verdad que este resultado puede servir un poco más de motivación; como profesionales que somos, eso te toca en lo más profundo. Pero nosotros también tenemos muchas ganas de hacer un gran partido, de dejar encaminada la clasificación", declaró en rueda de prensa.

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Por otra parte, despejó las dudas sobre si Lamine Yamal, que ha sido titular en los tres primeros partidos, jugará también este martes. "Desde el principio de este formato, dije la dureza que suponía jugar tantos partidos en pocos días. Hemos sacado el mejor equipo para esos partidos, y mañana toca un equipo que está en perfectas condiciones. Nadie va a jugar más de 270 minutos en los cuatro partidos, que sería jugar tres partidos de cuatro", manifestó.

"Lamine ha jugado dos de tres, Laporte ha jugado dos partidos... Minuto arriba, minuto abajo, han jugado de tres, dos partidos. La mayoría van a jugar tres de cuatro partidos, intentando buscar siempre el equilibrio y las mejores condiciones para unos partidos que son tremendamente exigentes. Mañana es un partido muy importante por lo que significa: la clasificación y ante un rival como Croacia", añadió.

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En este sentido, reconoció que el extremo del FC Barcelona, que lleva cuatro goles en tres encuentro, "siempre quiere jugar". "Pero todos los jugadores quieren jugar. Incluso el que ha jugado hace dos días, si le preguntas, te dice que está en perfectas condiciones para jugar. Evaluamos si es conveniente o no conveniente. Lamine está en un fantástico momento, es un referente para todo el equipo y es un competidor nato. Está en el mejor momento para jugar el gran partido que puede ser mañana", expresó.

"Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor, es que es un ganador nato. En todo quiere ser muy competitivo y es normal, tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, todo lo contrario; el competidor de verdad está ansioso hoy de que llegue a la competición. Tenemos un equipo con una ambición excepcional; no se cansan de competir y de que quieren más y más y más. Eso es lo que es Lamine", continuó.

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Sobre Dani Olmo, que fraguó gran parte de su carrera en Croacia, reconoció que sus circunstancias son especialmente "motivantes". "Pero Dani sabe perfectamente que es importante independientemente del momento en el que entre en el partido (...) Valoraremos en qué momento es más interesante que esté Dani en el juego, si desde el principio o en minutos más avanzados. En cualquier caso, Dani tiene una motivación especial, porque está en la que ha sido su casa. Es un jugador muy querido aquí en Croacia y es un valor seguro, porque cuando salga lo va a hacer bien seguro", explicó.

También se deshizo en elogios hacia Mikel Merino, a pesar de que no ha sido titular en ningún partido. "Mikel lleva conmigo toda la vida y siempre ha sido muy importante. No es más importante un futbolista por que empiece el partido desde el minuto uno y otro salga desde el 60. Para mí, importantes son todos los jugadores. Con el rendimiento que nos da Mikel en los últimos minutos, no sería hábil si no pensara 'Mikel es un valor seguro'. Siempre soluciona cosas. ¿Que podía jugar desde el inicio? Sí, pero en otros minutos nos dan muchísimo", relató.

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En otro orden de cosas, el técnico riojano ofreció las tres razones por las que considera que el equipo funciona juegue quien juegue. "Fundamentalmente, es la calidad de los futbolistas; ante cualquier compromiso están siempre a la altura porque son muy buenos. Segundo, los conocemos muy bien y sabemos de qué futbolistas podemos tirar para que en nuestro modelo encajen perfectamente. Y la tercera es que tenemos un grupo humano fantástico que hace que el que viene se integre rápidamente", enumeró.

"Vemos que los jóvenes, desde el primer momento, son acogidos con mucha naturalidad y ellos se sienten muy cómodos, y eso también influye para que el futbolista en el campo juegue con tranquilidad, sin excesiva presión, más que la que tiene que tener un deportista de élite. Esos tres aspectos son claves para que el futbolista se sienta bien, rinda bien y pueda demostrar todo su potencial", prosiguió.

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También habló de la gestión de la concentración. "Han tenido hasta dos días y medio libres, ¡como para quejarse! Es muy fácil la convivencia con estos futbolistas, son un grupo maravilloso, se lo pasan muy bien, son amigos y no ha habido que modificar nada. Estamos en ese proceso de mejorar todo lo que hemos ido ofreciendo hasta ahora, pero ellos conviven con mucha naturalidad, entrenan muy bien, se cuidan muchísimo. Hacen que la convivencia sea muy agradable y fácil. Es un privilegio tener un grupo de futbolistas en lo profesional y lo humano como el que tenemos, y eso facilita que no haya ningún contratiempo", confesó.

Por último, De la Fuente volvió a reconocer la dureza de jugar cuatro partidos en diez días. "Sigo teniendo la misma opinión. En diez días cuatro partidos me parece demasiado, me gustaba más el otro formato. Pero es lo que hay. No somos quejicas, no ponemos excusas, nos adaptamos a todo lo que nos pongan por delante. Mientras esté este formato así, iremos preparados", finalizó.

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