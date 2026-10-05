El nuevo embajador de Uruguay en Palestina tiene una oportuna visión de la paz, según Orsi

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Montevideo, 5 oct (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, apuntó este lunes que uno de los motivos de la designación de Marcos Carámbula como nuevo embajador del país suramericano en Palestina es su sensibilidad, así como también su visión sobre la paz.

"Es un compañero de fierro, con mucha confianza de nuestra parte, está de más decirlo. Además con una sensibilidad y con un sentido y una visión sobre la paz que creo que es muy oportuna. Como siempre, Marcos aportando no su granito sino su balde de arena para que podamos construir lo que todos queremos", dijo.

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Por otra parte, al ser consultado sobre las críticas de la oposición tras esta designación, Orsi se limitó a decir que estas son parte de la libertad.

Carámbula, de 78 años, fue representante, senador, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado e intendente del departamento (provincia) de Canelones.

En ese último cargo tuvo como secretario general a Orsi, quien luego lo reemplazó como intendente.

En los últimos días, su elección como embajador en Palestina a partir de 2027 fue criticada por diversos integrantes de la oposición.

"La designación de Marcos Carámbula como embajador ante Palestina es un error político importante. En un mundo tan tensionado, especialmente en esa región, poner una figura política implica elevar el perfil de la relación bilateral en un momento complejo. Ahora y más que antes es necesario un profesional con carrera profesional en el servicio exterior", indicó en senador del Partido Colorado Robert Silva en una publicación en sus redes sociales.

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En tanto, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, indicó: "Siento por Marcos Carámbula el afecto y la admiración que sienten todos los que alguna vez lo trataron. Sin embargo, o tal vez por eso, su designación como embajador para Palestina (una región que requiere, por su compleja situación, un representante diplomático profesional y no político), no me parece adecuada. Ni para el país, ni para la Cancillería ni para él".

Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, dijo: "La designación de Marcos Carámbula como embajador ante Palestina, a sus 78 años, parece más una exigencia que un reconocimiento a su trayectoria, por más que esta sea respetable y esté alejada del ámbito de las relaciones internacionales".

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Más allá de esto, el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, aseguró que el país enviará "una figura cristalina, de referencia y de confianza del presidente". EFE