El Museo de Ciencias Naturales pone a disposición del público 35.000 nuevas imágenes de su patrimonio cultural

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El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) ha puesto a disposición del público 35.000 nuevas imágenes de su patrimonio cultural.

El archivo y la biblioteca del MNCN-CSIC han colaborado en la campaña de digitalización de patrimonio documental coordinada por la Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI) del CSIC con un millar de expedientes y 1.400 documentos iconográficos.

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Con esta campaña la URICI y el MNCN han puesto a disposición de toda la ciudadanía 35.000 imágenes que pueden consultarse a través del portal de fondos digitalizados de los archivos y bibliotecas del CSIC (SIMURG).

La responsable del archivo documental del MNCN, Mónica Vergés, ha destacado que, "con la digitalización de los documentos, además de permitir su acceso universal y favorecer de manera exponencial su difusión, se consigue la preservación de los mismos al evitar la constante manipulación".

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Entre los documentos añadidos desde el archivo destaca el Fondo Cátedras, que reúne la documentación académica de las cátedras de Botánica, Agricultura, Mineralogía y Física y Química, establecidas en el Museo y el Jardín Botánico desde finales del siglo XVIII y cuya documentación ha quedado casi completada; el Fondo Mariano de la Paz Graells, que reúne la documentación científica y personal de este naturalista de mediados del siglo XIX, descubridor de la mariposa Graellsia isabellae y director del Museo durante casi 25 años y el Fondo Instituto Español de Entomología (1940-1985) así como la documentación administrativa y económica del Museo de finales del siglo XIX.

Asimismo, en la parte de la colección iconográfica que ha sido catalogada y digitalizada, se encuentran obras de Ángel Cabrera Latorre y una colección de dibujos del mundo marino (poliquetos, crustáceos, moluscos, equinodermos y celentéreos) de Enrique Rioja, José Rioja, José Fernández Nonídez, Josefa Sanz y la pionera Luisa de la Vega.

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Entre los fondos de la biblioteca, destaca la digitalización de un manuscrito del siglo XVIII de Antonio Martras, que, pese a que sus páginas iniciales fueron arrancadas, tiene más de 500 páginas con 97 estampas que contienen 580 dibujos a pluma de animales, plantas y minerales; una primera edición en francés del Contrato Social de Rousseau datada en 1762, una referencia imprescindible para comprender la Revolución francesa; la colección completa de los Anales de la Junta para la Ampliación de Estudios, que celebrará el 120 de su fundación y el Paseo por el Gabinete de Historia Natural de Juan Mieg.

"Con esta incorporación al catálogo digital, hemos puesto a disposición del público esta auténtica obra de arte que, en forma de diálogo entre maestro y discípulo, hace un recorrido por el Real Gabinete, origen del Museo Nacional de Ciencias Naturales, a la vez que aporta bellísimos dibujos", destaca la responsable de la biblioteca del MNCN, Isabel Morón.

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