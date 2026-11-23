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Washington, 23 nov (EFE).- Los dos pavos indultados este año por Acción de Gracias ya están en Washington a la espera de encontrarse este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una recepción con todo lujo de detalles en la que no faltó una lujosa habitación de hotel para los animales.

Cada año, el presidente estadounidense celebra una de las tradiciones más peculiares de la Casa Blanca: perdona a dos pavos que se salvan de acabar en la mesa durante la cena de Acción de Gracias.

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Feathers y Freedom (Plumas y Libertad), así se llaman los dos ejemplares agraciados este 2026, llegaron este domingo al hotel Willard, un alojamiento de alto nivel a pocos metros de la Casa Blanca que no baja de 500 dólares la noche en estas fechas festivas.

Ambos provienen de una granja en el estado de Virginia Occidental y protagonizaron este lunes un encuentro con periodistas organizado por la Federación Nacional del Pavo, que se desarrolló con la intervención de varios representantes mientras los protagonistas cacareaban y se paseaban por la moqueta del hotel.

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Con un peso de casi 20 kilogramos cada uno, fueron definidos por la presidenta de la Federación, Christy Puffenbarger, como dos VIP que "han dormido bien" y "están listos para un tour emocionante".

Scott y Becky Rightsell, los dos granjeros que criaron a los animales, contaron que sus criaturas vivieron la misma vida que cualquier otro pavo cada día, aunque ahora su destino no sea el mismo.

Esta tradición también goza de un simbolismo para el sector de los ganaderos que crían pavos, quienes aprovechan la promoción de los indultados para dar a conocer en qué consiste su trabajo.

Aunque Feathers y Freedom gozan ya del perdón presidencial y no acabarán en el horno, solo uno de ellos, el que más apoyos reciba en una votación oficial abierta al público, obtendrá el título de Pavo Nacional de Acción de Gracias y participará en la ceremonia principal de la Casa Blanca.

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Los dos serán trasladados a una universidad de Texas tras su paso por Washington y servirán para ayudar en el trabajo de investigadores y visitantes sobre la agricultura y la crianza de pavos.

La tradición anual de indultar un pavo en Estados Unidos comenzó en 1989 con el presidente George H.W. Bush (1989-1993) y marca el inicio de una de las festividades más importantes para los estadounidenses, que se reúnen este jueves en cenas familiares por todo el país. EFE

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(foto) (vídeo)