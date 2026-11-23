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Médicos sin Fronteras (MSF) ha suspendido sus actividades durante tres meses en el condado sursudanés de Río Yei tras denunciar el secuestro de un trabajador y de una matrona a mediados de noviembre.

Aunque ambos quedaron en libertad a los dos días de su secuestro, MSF ha decidido suspender su actividad de todas formas en este condado de Ecuatoria Central (en el sur del país) porque ponen de manifiesto "la persistencia de la violencia contra el personal sanitario en Sudán del Sur".

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De hecho, en agosto de 2025, MSF se vio obligada a suspender temporalmente todas sus actividades en el mismo condado tras registrarse dos secuestros en poco más de una semana.

MSF prestaba apoyo al Hospital Civil de Yei y al centro de salud de Jansuk, donde desarrollaba actividades de atención comunitaria a supervivientes de violencia de género. Asimismo, estaba poniendo en marcha una unidad de aislamiento para el ébola, con capacidad para 10 camas, la única instalación de este tipo en el condado.

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En esta última ocasión los secuestrados fueron identificados como un conductor de MSF y una matrona del Ministerio de Salud, asaltados a punta de pistola mientras circulaban en una ambulancia de la organización el pasado 12 de noviembre.

El vehículo regresaba a Jansuk desde el Hospital Civil de Yei, adonde había trasladado a varios pacientes. El incidente tuvo lugar a 500 metros del centro de atención primaria de Jansuk.

Este ha sido el quinto secuestro que ha afectado a MSF en el condado de Yei River desde 2024, tras un período marcado por bombardeos, ataques, saqueos y actos de vandalismo contra las instalaciones de MSF en todo Sudán del Sur.

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El coordinador general de MSF en Sudán del Sur, Ferdinand Atte, ha lamentado que "la suspensión de los servicios ha sido una decisión dolorosa y difícil, teniendo en cuenta las necesidades de la población de la zona, especialmente de los grupos más vulnerables, como las mujeres embarazadas y lactantes, los niños y las personas mayores".

Atte avisa además que MSF se ha visto obligada a suspender temporalmente su respaldo a las actividades de preparación frente al ébola, en particular la gestión de la unidad de aislamiento, "lo que podría tener consecuencias dramáticas en caso de que se produjera un brote en la zona".

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Solo una mejora sustancial, permanente y verificable de la situación de seguridad, junto con medidas concretas para prevenir y combatir activamente los secuestros, permitiría a MSF reanudar sus actividades; condiciones que no existen en la actualidad, de ahí que la ONG haya anunciado esta suspensión, que realmente comenzó el pasado 17 de noviembre.