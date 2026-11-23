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Nueva York, 23 nov (EFE).- El presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, fue restituido este lunes en su cargo, del que había dimitido hace apenas once días tras confesar una aventura extramatrimonial con una presunta espía del gobierno chino, lo que derivó en una grave crisis dentro de la tecnológica.

Esta es la cronología del escándalo que envolvió a Huang y de las turbulencias que atravesó posteriormente la compañía, fundada en 1993 por él y los ingenieros Chris Malachowsky y Curtis Priem.

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-29 de octubre: Primeras revelaciones sobre Alice Huang

El 29 de octubre, The New York Times publicó un artículo donde revelaba que EE.UU. investigaba a una empresaria china cercana a Huang, aunque no detallaba el tipo de relación que ambos habían mantenido.

Era la primera vez que salía a la luz el nombre Alice Huang, antigua ejecutiva de Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur, que ya estaba bajo sospecha de facilitar a China el acceso a chips de IA de Nvidia.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, fue informado de que Huang mantenía una "estrecha relación" con la presunta espía de Pekín, pero no hizo nada al respecto, según el Times.

-8 de noviembre: Huang admite el romance

El 8 de noviembre, Huang confesó en un correo electrónico enviado a sus empleados y recogido por el medio Axios que había tenido una aventura extramatrimonial, aunque no identificó a Alice Huang.

"Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa por lo que hice", expresó.

Nvidia informó horas después de que había abierto una investigación independiente sobre su propio CEO. Huang dijo respaldarla "plenamente" y aseguró que cooperaría con ella.

-11 y 12 de noviembre: Aparecen más aventuras y Huang dimite

El Times reveló el 11 de noviembre que Huang había tenido otra aventura con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía al frente de su división de salud, aunque él no lo ha confirmado públicamente.

El cofundador de Nvidia dimitió ese día como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva, lo cual se hizo público el jueves 12. La empresa nombró como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress.

Horas después, la prensa dio a conocer una tercera relación extramatrimonial de Huang con otra trabajadora de Nvidia.

Mientras, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, anunciaba que el empresario debía comparecer ante tres comités de la Cámara para responder a preguntas sobre posibles amenazas a la seguridad nacional.

-17 de noviembre: Huang pide regresar y Nvidia publica resultados

El 17 de noviembre, Huang emitió un comunicado en el que asumió "la responsabilidad de sus errores" y en el que decía estar dispuesto a recuperar su cargo si el Consejo de Nvidia así se lo pedía.

Nvidia descartó esa posibilidad y publicó justo ese día sus resultados, que reflejaron un beneficio neto de 183.297 millones de dólares en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, un 137 % más que en el mismo periodo del año anterior.

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-19 y 20 de noviembre: citación judicial y desplome de acciones

El fiscal general de California, Rob Bonta, entregó el 19 de noviembre una citación judicial a Nvidia para que diera explicaciones acerca de los informes sobre la supuesta aventura del CEO y Alice Huang.

El viernes 20, las acciones de la tecnológica se desplomaron un 14 %, hasta los 125,53 dólares, un 47,5 % por debajo de su máximo histórico de cierre, alcanzado el pasado 6 de octubre, cuando cotizaron a 239,24 dólares.

-23 de noviembre: Nvidia restituye a Huang

La tecnología, que había asegurado que no tenía intención de restituir a Huang, sorprendió este lunes al anunciar su decisión de reincorporarle como presidente y director ejecutivo.

La empresa afirmó que, tras consultar con altos cargos del Gobierno estadounidense, considera que su regreso no supone ningún riesgo para la seguridad nacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo por su parte que había pedido públicamente a Nvidia que recuperara a Huang.

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Las acciones de Nvidia se dispararon al inicio de la sesión de este lunes un 30 % y a las 12:26 hora local (18:26 GMT) subían un 32,29 %, hasta los 166,06 dólares por título, recuperando parte de las pérdidas acumuladas en las últimas sesiones.