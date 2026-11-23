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Londres, 23 nov (EFE).- La Bolsa de Londres se sumó este lunes a la euforia despertada por el retorno de Jensen Huang al frente de Nvidia, solo dos semanas después de su dimisión, y subió un 1,30 % al cierre de la jornada del lunes.

El índice principal londinense, el FTSE 100, ganó 134,48 puntos, hasta 10.480,82; mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- subió un 1,73 %, hasta quedar en 24.061,9.

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También sentó bien al parqué londinense la caída del petróleo brent, que hoy llegó a ponerse por debajo de los 89 dólares el barril, aunque al comienzo de la tarde remontó levemente, pero lejos aún de los 92,57 con que cerró el viernes.

El ímpetu comprador en Londres benefició sobre todo a la tecnológica Polar Capital, que subió un contundente 8,35 %, seguido de la empresa de lujo Rolls-Royce (4,97 %) y la financiera Standard Chartered (4,93 %).

Por el contrario, cerraron a la baja las dos 'telecos' más importantes en Londres, Vodafone (-5,08%) y British Telecom (-2,07 %), así como el 'broker' financiero IG Group (-1,51 %). EFE