Alemania instala nuevos sistemas de detección de drones en ocho grandes aeropuertos

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Berlín, 5 oct (EFE).- Los ocho grandes aeropuertos de Alemania dispondrán esta semana de un nuevo sistema de detección de drones en el espacio aéreo, informó este lunes el Ministerio de Transportes de Alemania, una iniciativa que se adopta tras el ataque híbrido ruso el pasado mes de agosto en Leipzig, en el este alemán.

"Estamos ampliando de forma sistemática los sistemas de detección de drones en nuestros aeropuertos", señaló en un comunicado el ministro de Transportes, Steffen Bilger, en una visita al aeropuerto de Stuttgart, en el suroeste del país.

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"Esto sienta una base técnica importante para detectar a tiempo posibles amenazas e informar rápidamente a las autoridades competentes", apuntó el ministro.

Los nuevos sistemas de detección, operados por el Servicio Alemán de Control del Tráfico Aéreo (DFS) y que según las autoridades germanas permitirán realizar avisos tempranos a las fuerzas de seguridad del país, ya están presentes en otros siete grandes aeropuertos germanos y sólo falta el de Leipzig por asegurar esta semana con esos dispositivos.

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Así, "los ocho principales aeropuertos comerciales alemanes estarán equipados con modernos sistemas de detección de drones en las zonas de aproximación y despegue", según Bilger, cuyo ministerio trabaja en materia de seguridad ante drones de forma coordinada con el Ministerio del Interior.

La instalación de nuevos sistemas de detección de drones se produce dos meses después del ataque híbrido ocurrido en el aeropuerto de Leipzig, donde al menos un dron cargado con explosivos fracasó en su intento de causar daños, un incidente del que el Gobierno alemán ha responsabilizado a Rusia. EFE

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