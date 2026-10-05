Bolivia proyecta una nueva cárcel de máxima seguridad con asesoramiento de la ONU

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Gina Baldivieso

La Paz, 5 oct (EFE).- El Gobierno de Bolivia trabaja con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en el diseño de propuestas para mejorar la infraestructura penitenciaria del país, incluida una nueva cárcel de máxima seguridad que cumpla estándares internacionales respetuosos de los derechos humanos.

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En una reciente visita a La Paz, la asesora regional de Programas de UNOPS para América Latina y el Caribe, Leyre Sastre, explicó a EFE que el organismo trabaja desde hace unos meses con el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, para apoyar en la formulación de proyectos de seguridad.

Según Sastre, en agosto ya hubo una primera reunión, tras la cual, el viceministerio compartió a la UNOPS documentación que los expertos del organismo "han estado analizando", para dar los primeros pasos en la estructuración de proyectos penitenciarios para reducir el hacinamiento, entre otros objetivos.

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El Ejecutivo boliviano planteó como prioridad el trabajo en tres penales, dos de ellos que ya existen: Palmasola, el más conflictivo del país situado en Santa Cruz (este) y Chonchocoro, el único con categoría de máxima seguridad en Bolivia, en el municipio de Viacha, en La Paz.

El tercero es un proyecto para una nueva cárcel de máxima seguridad en la localidad de Sica Sica, a unos 115 kilómetros de La Paz, que tendría capacidad para unos 2.000 privados de libertad.

Hasta fines de 2025, se tenía registro de 32.677 personas recluidas en Bolivia y el hacinamiento sobrepasó el 109 % en los 43 centros penitenciarios del país, según información difundida en agosto por la Defensoría del Pueblo.

Sastre indicó que "son muchas las necesidades en términos de infraestructura penitenciaria" que hay en Bolivia y que, si bien no se puede ejecutar todo al mismo tiempo, ratificó que se priorizará los tres complejos penitenciarios mencionados.

"Hemos empezado desde UNOPS priorizando Sica Sica, que es un centro penitenciario que será de máxima seguridad y esto responde a que el Gobierno atraviesa serios problemas con los temas de narcotráfico, los temas de contrabando", explicó.

La asesora indicó que una cárcel de máxima seguridad "tiene una complejidad para su construcción, que es muy diferente a un centro penitenciario normal".

En ese sentido, consideró que serán "muy importantes" las capacidades de UNOPS para asegurar que este penal se ajuste a "estándares internacionales" de construcción, entre ellos, las 'Reglas Nelson Mandela', aprobadas por la ONU en 2015 para garantizar un trato digno, seguro y humano a los privados de libertad.

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"El respeto a los derechos humanos es lo primero y lo que permiten las 'Reglas Mandela' es asegurar que haya una segregación de privados de libertad que sea adecuada en términos de género, de cuál es el estado de su proceso, de cuál es exactamente el delito que han cometido", precisó Sastre.

Además del espacio, también es importante que estas cárceles cuenten con centros de salud y de formación profesional, porque "el tema de la reinserción es algo fundamental", apuntó.

"Nosotros hemos implementado este tipo de proyectos de infraestructura carcelaria en varios países de la región, en Brasil, Paraguay, Panamá, Perú, en algunas islas del Caribe, en Guatemala. Por lo tanto, tenemos esa experiencia regional que también es lo que busca el viceministerio", agregó.

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En la visita realizada la semana pasada, la delegación de la UNOPS presentó al Gobierno una "nota conceptual inicial" que "ya establecería cuál podría ser el plan de implementación de este complejo penitenciario", además de algunos costos aproximados de inversión, plazos estimados y los estándares que se aplicarán dentro de la nueva cárcel.

Según Sastre, se estima que se requerirán unos 40.000 metros cuadrados para emplazar el complejo penitenciario.

Aclaró que el documento "no es el plan final de implementación", sino una primera aproximación que requiere datos adicionales.

Recordó que UNOPS no financia proyectos, sino que apoya en su formulación para su presentación a financiadores.

Además de seguridad, el organismo explora oportunidades de cooperación con Bolivia en otras áreas, como desarrollo productivo y energías, que también fueron abordadas en la visita reciente. EFE

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