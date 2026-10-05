"El Gobierno comienza a tener miedo", constata un portavoz del paro estudiantil en Francia

Guardar

París, 5 oct (EFE).- Las movilizaciones de los estudiantes de secundaria en Francia seguirán hasta que tengan instalaciones "sin techos que se caigan ni ratas merodeando", advirtió este lunes Marius Mesnil, cosecretario general de la Unión Sindical de los Liceos (USL), quien constató que, tras diez días de fuertes protestas, "el Gobierno comienza a tener miedo".

"Vamos a continuar. Hoy tenemos una relación de fuerzas a favor. El Gobierno empieza a tener miedo porque ayer hizo un anuncio, pero no nos hemos dejado engañar, es una trampa, nos dan migajas. El pulso se va a intensificar", manifestó Mesnil, en una entrevista a EFE en el bulevar Saint-Germain, en el centro de París.

PUBLICIDAD

Las declaraciones del portavoz del sindicato estudiantil -de sensibilidad de izquierda- suceden un día después de que el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu anunciase varias medidas para aplacar la ola de protestas, entre ellas, reforzar el personal docente, mejorar instalaciones y organizar de otra manera las jornadas escolares (los manifestantes piden comenzar más tarde).

Cuando la movilización se adentra en su segunda semana, al menos 413 liceos ha resultado perturbados este lunes por las protestas, al tiempo que nuevos episodios de violencia se han registrado entre estudiantes y policías. El más grave hasta ahora registrado fue el de un alumno de 15 años cuya mano resultó amputada hoy en Lens (norte de Francia) y que está bajo investigación judicial.

PUBLICIDAD

"Hace solo unos minutos nos hemos enterado de que un estudiante de instituto ha perdido la mano. Nada puede justificar esto. También hay un estudiante que ha perdido un ojo, que ha quedado tuerto por un disparo de LBD (lanzador de proyectiles de goma). La represión policial tiene que parar ya", se insurgió Mesnil.

El activista se intentó desmarcar el movimiento a los actos de violencia, que considera "minoritarios" y amplificados por los medios.

"Hay que evitar la violencia porque, si no, los medios y las figuras políticas lo aprovechan para desacreditarnos (...) No pensamos que la violencia nos vaya a permitir conseguir nuestras demandas, no forma parte de nuestros métodos", criticó.

El joven, sin embargo, comentó que la violencia registrada "viene en reacción a la violencia policial, que es absolutamente desmedida, desproporcionada".

Mesnil pronosticó que mañana, martes, será una jornada masiva de protestas en toda Francia. En París, se espera la manifestación más numerosa, con el apoyo de algunos sindicatos, como la CGT, el segundo con más afiliados en Francia.

El portavoz reconoció no sentirse incómodo por el apoyo de los partidos de izquierdas y negó que la protesta se haya instrumentalizado con fines políticos a seis meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2027.

"Nos alegramos de contar con el apoyo de fuerzas políticas, como La Francia Insumisa. También ha habido otros partidos -pienso en el Partido Comunista, el Partido Socialista o el Partido Ecologista- con los que hemos dialogado", refirió.

La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon ha sido señalado por los partidos de derecha y por miembros del propio Ejecutivo francés como una suerte de instigador de estas protestas de estudiantes de secundaria.

"Se ha hablado mucho de instrumentalización, pero a nosotros nadie nos instrumentaliza. Es un movimiento de los estudiantes y para los estudiantes, lanzado por estudiantes, que hoy se extiende y que organizamos nosotros mismos", recalcó.

Respecto a movilizaciones juveniles que ocurren en otros países europeos en este momento, Mesnil opinó que los indignados españoles acampados en la Puerta del Sol para exigir el derecho a la vivienda forman parte de "una protesta social contra el orden actual, por el hartazgo contra el sistema capitalista que aplica austeridad".

PUBLICIDAD

"La juventud se ha levantado en numerosos países estos últimos meses, estos últimos años, y por eso hace falta que esto continúe", sostuvo. EFE

(Foto) (Vídeo)