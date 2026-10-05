Al menos 30 muertos en la RDC tras chocar dos barcos en el río Congo

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Kinsasa, 5 oct (EFE).- Al menos 30 personas murieron tras un naufragio ocurrido la noche del domingo en el río Congo a la altura de la localidad de Ngombe-Lukolela, en la provincia de Ecuador, en el noroeste de la República Democrática del Congo (RDC), confirmaron este lunes a EFE las autoridades locales.

Según declaró el gobernador de Ecuador, Bobo Boloko, la tragedia tuvo lugar cuando dos embarcaciones de madera chocaron por la noche. La normativa prohíbe la navegación nocturna en la zona.

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"Una venía del río Ubangi antes de llegar al río Congo, mientras que la otra venía de Kinsasa con destino a Lukolela. La colisión fue grave. No había focos. Todo ocurrió en la oscuridad. Intentamos recuperar algunos cuerpos, pero la tragedia es grave", afirmó Boloko.

Tras ello, dijo que la búsqueda de cuerpos continúa y que es una tarea "realmente difícil", pues uno de los barcos transportaba bidones de aceite de palma, que fueron vertidos en el río.

Boloko añadió que los dos botes estaban sobrecargados y se hundieron tras la colisión.

Este tipo de accidentes son frecuentes en las vías fluviales y lacustres de la RDC, donde las embarcaciones, a menudo precarias, suelen navegar sobrecargadas y las señalizaciones son prácticamente inexistentes. EFE