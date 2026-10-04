Un terremoto de 5,9 sacude una isla en el sur de Indonesia

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Bangkok, 4 oct (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,9 sacudió este domingo la isla indonesia de Sumba, situada en el sur del país, sin que, hasta el momento, se hayan reportado víctimas, daños considerables o se haya activado la alerta de tsunami.

El terremoto tuvo lugar el domingo a las 06:55 hora local (22:55 GMT del sábado), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

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Su epicentro se localizó a 45 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a 39,4 kilómetros de Tambolaka, una ciudad de unos 35.790 habitantes que actúa como la capital administrativa de la regencia de Sumba Sudoccidental.

Hasta ahora, los medios indonesios no reportan daños ni víctimas por este suceso, mientras que el Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos tampoco activó la señal de emergencia.

En diciembre de 2004, un fuerte terremoto en el norte de Sumatra causó un tsunami que dejó más de 226.000 muertos en una docena de naciones bañadas por el océano Índico.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 sismos, la mayoría de magnitud moderada. EFE