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El partido Yashar, que lidera el opositor Gadi Eisenkot, ha anunciado que retoma las conversaciones de gobierno con el partido de Los Demócratas del exdirigente laborista Yair Golan, tras las discrepancias entre ambas formaciones por las negociaciones paralelas con el partido Likud del primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu.

Tras la ruptura anunciada por Los Demócratas a última hora del martes en repulsa a la forma en la que Eisenkot está llevando a cabo las negociaciones, Yashar ha informado este jueves de que vuelven a abrir los canales y de que prevé "conversaciones maratonianas para alcanzar un acuerdo de coalición".

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Lo cierto es que el partido de Eisenkot, en el marco del encargo para formar el próximo Ejecutivo, mantiene negociaciones a varias bandas y sigue inmerso en conversaciones con el Likud de Netanyahu. Medios israelíes apuntan que el movimiento de Golan también buscaría conseguir un puesto de mayor relevancia en el próximo Gobierno.

Las negociaciones con Likud han sido criticadas por varios partidos del propio bloque de Yashar, es decir los potenciales aliados con los que Eisenkot formará Ejecutivo.

El líder del partido Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, censuró estos contactos al señalar que dan "legitimidad" al primer ministro en funciones. "No creo que tengamos que negociar con Bibi. Debe rendir cuentas por la catástrofe del 7 de octubre y por el desastre diplomático que nos ha convertido en parias internacionales", criticó en declaraciones a la emisora pública Kan.

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En todo caso, las diferencias en el seno del bloque opositor también se centran en la relación con los partidos árabes Lista Conjunta y Raam, que juntos suman 19 escaños y resultan clave para conformar un Gobierno sin Netanyahu. Mientras Golan ha abogado por pactar con las formaciones árabes, esto ha sido una línea roja para Liberman si bien en las últimos días se ha referido a un Ejecutivo de clara mayoría judía" lo que se entiende como una cierta apertura a pactos con estas formaciones.

Eisenkot no ha descartado por el momento un Gobierno de unidad con miembros del Likud de Netanyahu, insistiendo en todo caso en que trabaja para lograr una coalición "amplia" y señalar que maneja distintas vías para confeccionar un Ejecutivo.