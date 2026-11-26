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Las partes en conflicto en Yemen han llevado a cabo durante los últimos días un intercambio de muertos en el marco de las últimas hostilidades, desatadas a principios de septiembre, según ha confirmado este jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ha ejercido labores de mediación entre los rebeldes hutíes y las autoridades reconocidas internacionalmente.

"En su papel de intermediario neutral y a solicitud de las partes en conflicto, el CICR facilitó el traslado de restos humanos a ambos lados de las líneas del frente en Yemen entre el 24 y el 26 de noviembre de 2026", ha señalado el organismo en un comunicado, en el que ha detallado que "los restos de las personas fallecidas durante las recientes hostilidades fueron transferidos de Dhamar a Lahij y de Lahij a Saná, y se entregaron a las respectivas partes en el conflicto".

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Así, el coordinador de protección del CICR en Yemen, Ahmed Zarug, ha recalcado que "detrás de estos restos humanos hay familias que esperan dar sepultura a un ser querido". "Las operaciones como esta, que se realizan a ambos lados de las líneas del frente, son complejas y requieren el acuerdo y la cooperación de las partes", ha manifestado.

"Como intermediario neutral, nuestra función es ayudar a hacer posibles estos traslados, para que las familias puedan por fin despedir a sus seres queridos con dignidad y de acuerdo con sus tradiciones culturales y religiosas", ha subrayado tras la operación, en la que han estado implicados vehículos refrigerados sellados de cara a la identificación de los cuerpos por parte de las autoridades competentes.

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El CICR ha hecho hincapié en que esta operación se enmarca en los compromisos asumidos por las partes en diciembre de 2025, cuando firmaron una declaración en Omán sobre un trato digno de los fallecidos en el conflicto y encomendaron al CICR la labor de facilitar estas entregas de restos a ambos lados de la línea de frente cuando así se le solicitara.

AHONDAMIENTO DE LA CRISIS HUMANITARIA

Por su parte, el Comité Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) ha alertado este mismo jueves de que la intensificación de las hostilidades está provocando unos "niveles horribles de sufrimiento" y aumentando las necesidades humanitarias, en una situación de escasez de financiación por parte de donantes internacionales para hacer frente a la crisis.

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"La situación en todo el país ya era catastrófica, con un desplazamiento prolongado y necesidades humanitarias a largo plazo que crecían casi totalmente fuera de la vista", ha afirmado el secretario general de la ONG, Jan Egeland, quien ha realizado recientemente una visita a este país asiático, situado en la península Arábiga.

"Ahora, los combates han provocado un nuevo desplazamiento de comunidades enteras, mientras que la interrupción de las rutas de abastecimiento ha hecho subir los precios de los alimentos y el combustible. En todo el país, familias que ya luchaban por sobrevivir se ven empujadas a una situación de hambre aún más grave", ha añadido.

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Egeland ha advertido de que "a respuesta humanitaria en Yemen se enfrenta por ello a "una grave falta de financiación", lo que se refleja "en el hecho de que cientos de miles de familias no recibirán ningún tipo de ayuda, a pesar de encontrarse en una situación desesperada", antes de especificar que esta respuesta "solo ha recibido el 12% de los fondos necesarios para el alojamiento de emergencia, lo que reduce drásticamente la capacidad de las organizaciones para proporcionar refugio a las personas desplazadas".

EL NRC PIDE UNA RESPUESTA "A LA ALTURA DE LAS NECESIDADES"

En este sentido, ha relatado que durante su visita a Yemen conoció a "personas recién desplazadas que se han visto obligadas a refugiarse bajo hojas de platanero sostenidas por palos" y a "muchas familias que no reciben ninguna ayuda". "Todas las partes en conflicto son responsables de la enorme magnitud del daño causado", ha sostenido.

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Por ello, Egeland ha remarcado que "todas deben comprometerse plenamente a proteger a la población civil y a facilitar una respuesta humanitaria a la altura de las necesidades del pueblo yemení", mientras que ha hecho hincapié en que "los países poderosos que respaldan a los actores armados deben comprometerse a hacer que esto sea una realidad".

"En todo Yemen, me he reunido con equipos del NRC y otros trabajadores humanitarios que desean desesperadamente hacer más. Sin embargo, el conflicto, las restricciones de acceso y la falta de financiación nos impiden cubrir incluso las necesidades más urgentes", ha lamentado. "El sufrimiento provocado por la cruel violencia en Yemen se ve agravado por una negligencia diplomática y una falta de financiación de una gravedad extrema", ha apostillado.

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Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una nueva ofensiva a gran escala en el oeste del país y han ejecutado desde entonces numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, que lanzaron una contraofensiva en la que han obtenido pocos avances.