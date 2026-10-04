La selección mexicana anuncia la baja por lesión de Hirving Lozano ante Estados Unidos

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México, 3 oct (EFE).- La selección mexicana de fútbol anunció la baja por lesión de Hirving Lozano, jugador de Los Angeles Galaxy, para el partido amistoso ante Estados Unidos de este sábado.

"La dirección deportiva de la selección nacional de México informa que, durante el entrenamiento del día de ayer, el jugador Hirving Lozano sintió una molestia en el tercio distal de los isquiotibiales izquierdos", afirmó el equipo a través de un comunicado.

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Hirving Lozano regresó a las convocatorias de México luego de perderse el pasado Mundial.

En el primer llamado del seleccionador Rafael Márquez, de hace una semana, Lozano fue una de las principales sorpresas.

El delantero jugó 62 minutos en el debut de Márquez en el banquillo, en el cual el Tri empató 1-1 ante Colombia el pasado 26 de septiembre, aunque en el 1-1 contra Perú, del día 29, se quedó en el banquillo.

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Luego de una resonancia magnética se confirmó que la lesión de Hirving Lozano es una miotendinosa del bíceps femoral izquierdo, por lo que se perderá el juego ante Estados Unidos que se efectuará más tarde y completará su recuperación con su equipo de la Major League Soccer (MLS).

Luego de medirse este sábado al combinado estadounidense, la selección mexicana concluirá su actividad n esta fecha FIFA el próximo martes cuando enfrente a Chile en el Memorial Coliseum de Los Angeles. EFE