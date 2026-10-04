El avión desaparecido frente a EEUU se desplomó 12.000 pies antes de perder la señal

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Miami (EE.UU.), 3 oct (EFE).- El avión Gulfstream que desapareció frente a las costas de Nantucket perdió más de 12.000 pies de altura (3.650 metros) en tan solo tres minutos antes de perder el contacto con las autoridades.

La aeronave era utilizada como ambulancia aérea y en el momento de la desaparición viajaban en ella dos médicos, dos pilotos y dos ciudadanos de Bermudas, informó este sábado la compañía canadiense propietaria del avión, Latitude Air Ambulance, a la agencia The Canadian Press.

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El aparato cubría la ruta entre Bermudas y Boston, donde tenía previsto aterrizar a la 1:25 de esta madrugada. Sin embargo, se precipitó de 23.500 pies (7.160 metros) a 11.000 pies (3.300 metros) a escasos veinte minutos del aterrizaje, según datos de la plataforma FlightAware.

La Guardia Costera de Estados Unidos puso en marcha este sábado un operativo de búsqueda con medios aéreos y marítimos frente a la costa de Nantucket, en el estado de Massachusetts.

Medios locales recogieron una conversación en la que un controlador de tráfico aéreo preguntó al piloto de la aeronave si estaba declarando una emergencia, sin llegar a recibir una respuesta clara.

El primer ministro de Bermudas, David Burt, expresó que sus pensamientos y oraciones están con los seis ocupantes y sus familias durante este "momento profundamente preocupante", al tiempo que confirmó que el Gobierno bermudeño se mantiene en contacto estrecho con las autoridades de rescate estadounidenses. EFE

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