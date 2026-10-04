El Tribunal Electoral de Brasil garantiza el voto libre y advierte de que actuará contra el acoso en las urnas

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El presidente del Tribunal Electoral (TSE) de Brasil, el juez Kassio Nunes Marques, ha afirmado este sábado que las autoridades responderán de inmediato ante cualquier intento de amenaza, acoso o interferencia sobre los votantes durante la primera vuelta de unas elecciones generales polarizadas que se celebran este domingo en el país sudamericano.

En un mensaje público transmitido por radio y televisión en la víspera de los comicios, Nunes Marques ha subrayado que la jornada electoral constituye "el día de la libertad de voto" y ha apelado a la responsabilidad de los candidatos y simpatizantes para que respeten la decisión ciudadana, recordando que la elección del sufragio "corresponde exclusivamente al votante"; en alusión a los sucesos registrados el pasado 8 de enero de 2023 en el intento de golpe de estado por parte de Jair Bolsonaro, padre del candidato y condenado expresidente.

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"Las amenazas, el acoso o los intentos de interferir con la voluntad del votante, en cualquiera de sus formas, serán reprimidos de inmediato", ha afirmado.

El presidente del tribunal ha defendido la seguridad del sistema de urna electrónica --en uso en el país desde hace tres décadas y recientemente criticado por el candidato ultraderechista, Flavio Bolsonaro-- y ha anunciado medidas adicionales de transparencia, como la invitación a los últimos votantes de cada mesa para presenciar el cierre del escrutinio y recibir un acta con código QR para verificar los resultados.

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Asimismo, la autoridad electoral ha recordado la prohibición estricta de introducir teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos en las cabinas de votación y ha recomendado a los ciudadanos a acudir a las urnas con una anotación en papel con los números de sus candidatos para agilizar el proceso.

Brasil celebra este domingo una megajornada electoral con comicios presidenciales, legislativas y regionales, marcada por la honda polarización que suscitan los dos grandes candidatos al Palacio de Planalto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente bajo arresto domiciliario Jair Bolsonaro, quienes representan dos modelos políticos diametralmente opuestos.

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