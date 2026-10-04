ACNUR ve determinación para la reconstrucción en Venezuela, aunque el camino es "largo"

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Caracas, 3 oct (EFE).- El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, dijo este sábado a EFE que hay determinación para la reconstrucción en Venezuela, luego de visitar las zonas afectadas por el doble terremoto de junio pasado, aunque reconoció que el camino es "muy largo".

"Al visitar las zonas afectadas por el terremoto, uno puede ver que la devastación es realmente increíble. Los daños son generalizados y el costo humano es verdaderamente desgarrador. Como consecuencia, más de 12.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias han sido desplazadas", afirmó Salih al término de su visita de dos días a Venezuela, la primera de un alto comisionado de ACNUR.

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Sin embargo, el funcionario resaltó que vio "capacidad de recuperación" y "determinación para reconstruir", sin dejar de reconocer que el camino "es muy largo y el desafío es abrumador".

Salih estuvo este sábado en La Guaira, el estado más devastado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio y se reunió con autoridades locales, como el gobernador José Alejandro Terán.

"Estamos coordinando nuestros esfuerzos y trabajando en conjunto para ayudar a la población de este país a superar la tragedia del terremoto", añadió el comisionado al recordar que en el país funcionan varias oficinas de Naciones Unidas que están prestando ayuda en medio de las devastadoras consecuencias de los sismos.

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Salih llegó el viernes para una visita de dos días a Venezuela y se reunió con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, para conversar, entre otros temas, sobre las consecuencias de los terremotos que provocaron más de 6.500 personas muertas y casi 18.000 más sin viviendas.

En esa reunión, el alto comisionado estuvo acompañado por la directora regional para las Américas de ACNUR, Isabel Márquez, y el coordinador residente de las Naciones Unidas, Álvaro Rodríguez, según las imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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En el encuentro también estuvieron presentes el canciller venezolano, Félix Plasencia; el vicecanciller, Oliver Blanco, y el viceministro para temas multilaterales, Joaquín Pérez.

ACNUR coordinó la respuesta en cuanto a protección y refugios para los damnificados por el doble terremoto.

La visita de Salih se da en medio de un proceso de apertura de Venezuela con organismos internacionales, luego de que Estados Unidos depusiera y capturara al presidente Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.