Bayer destina casi 2.000 millones a una planta en Ohio mientras Trump atribuye el proyecto a su presión fiscal

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La multinacional farmacéutica alemana Bayer ha anunciado este viernes una inversión de 2.200 millones de dólares (casi 2.000 millones de euros) para la construcción de una nueva planta de producción en el noreste de Estados Unidos.

El nuevo complejo industrial, que se ubicará en la localidad de Nueva Albany, en el estado de Ohio, unificará en una sola instalación tanto la fabricación de activos farmacéuticos como la producción final de medicamentos. Según ha precisado la compañía, el proyecto supondrá la creación de aproximadamente 600 puestos de trabajo de alta cualificación.

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Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado el "éxito" de la inversión en el estado de Ohio --al que se dirige en este momento para dar un discurso previo a las 'midterms'-- y ha achacado la decisión de la multinacional alemana a su política de "aranceles estrictos".

"Este enorme éxito en la relocalización de la producción se debe a mis estrictos aranceles farmacéuticos, que han dado lugar a más de 600 mil millones de dólares (más de 530.000 millones de euros) en nuevas inversiones farmacéuticas y a precios más bajos de los medicamentos. Empresas de todo el mundo están invirtiendo en Estados Unidos", ha celebrado el inqulino de la Casa Blanca en una publicación en sus redes sociales.

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Asimismo, Trump ha insistido a las empresas globales a "invertir, construir y contratar en Estados Unidos", alentando también a las famaceúticas a "fijar precios justos para los pacientes estadounidenses" o, sino, ha amenazado, deberán "pagar las consecuencias".

De esta manera, el consejero delegado de la firma germana, Bill Anderson, ha subrayado que Estados Unidos constituye desde hace tiempo una "base de fabricación clave y un centro de innovación" para el grupo.

"El nuevo centro albergará capacidad manufacturera y mano de obra cualificada que reforzará nuestra capacidad de suministrar medicamentos innovadores y de alta calidad a los pacientes, tanto en Estados Unidos como en el extranjero", ha destacado.

Según apunta la agencia de noticias DPA, Bayer ha invertido más de 7.000 millones de dólares (más de 6.000 millones de euros) en investigación y desarrollo farmacéuticos, así como en producción, en territorio estadounidense durante los últimos cinco años.