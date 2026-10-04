La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí reafirma su apoyo al Gobierno reconocido internacionalmente

13/03/2021 13 March 2021, Greece, Crete: F-15 jet fighters of the Royal Saudi Air Force fly above the Soudas military base as part of a military exercise that will be carried out throughout March 2021. Photo: -/Saudi Press Agency/dpa POLITICA INTERNACIONAL -/Saudi Press Agency/dpa

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Las fuerzas de la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí han manifestado a última hora de este domingo que "continúan brindando pleno apoyo" a las Fuerzas Armadas del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, después de que su presidente, Rashad al Alimi, haya anunciado el comienzo de una gran contraofensiva para expulsar a las milicias rebeldes hutíes de la capital, Saná, después de más de una década bajo su control, y de derrotar al movimiento en todo el país.

"El Mando de Fuerzas Conjuntas de la Coalición continúa brindando pleno apoyo operativo a las Fuerzas Armadas yemeníes, reafirmando su postura junto al gobierno legítimo de Yemen y al hermano pueblo yemení para poner fin al golpe de Estado y restaurar el Estado y sus instituciones nacionales con el fin de construir el futuro de Yemen", ha anunciado el portavoz de las fuerzas, Turki al Maliki, en un comunicado difundido en redes.

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El portavoz militar ha acusado a las milicias del movimiento Ansar Alá de forzar sobre la población yemení un "bloqueo interno, el desplazamiento forzoso de ciudadanos de sus ciudades y pueblos, la hambruna, así como el saqueo y el racionamiento de sus recursos para explotarlos en su supuesto 'esfuerzo bélico'".

Asimismo, ha denunciado "abusos dirigidos contra ancianos y miembros de las tribus, destrucción del tejido social de todos los segmentos de la sociedad yemení, el terror infligido a las mujeres y el reclutamiento de niños soldado para servir a su proyecto criminal", tachando tales actuaciones de "violaciones flagrantes que han traído desgracias y largos años de sufrimiento al pueblo yemení".

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Igualmente, Al Maliki ha aludido a los ataques de las milicias hutíes contra Arabia Saudí, señalando en concreto "sus intentos de atacar la Capital Sagrada (La Meca) y la Ciudad del Profeta (Medina)", desmentidos por los propios rebeldes pero condenados pese a ello por múltiples países de la región, socios de Riad y organizaciones políticas e islámicas internacionales.

De manera paralela, el comunicado apunta también a "ataques deliberados y sistemáticos contra civiles y objetivos civiles en varias ciudades del Reino (Riad, Abha, Jamis Mushait, Jazan, Najrán, Taif y Yanbu), así como sus intentos de atacar buques del Reino en el sur del mar Rojo y en el estrecho de Bab el Mandeb". Todo ello, ha incidido, "hace necesaria la continuidad de medidas vitales y esenciales para disuadir los actos hostiles de la milicia terrorista hutí y proteger así la seguridad regional e internacional".

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"El Reino posee el derecho inherente de defender su soberanía, proteger su seguridad y adoptar todas las medidas operativas necesarias para disuadir a esta milicia y detener sus graves violaciones, en cumplimiento de su responsabilidad nacional hacia las Dos Mezquitas Sagradas, sus ciudadanos, sus activos nacionales y los residentes en su territorio", ha manifestado.

De este modo, el vocero de las fuerzas de coalición ha reafirmado "la postura constante del Reino de apoyar a Yemen hasta que se restablezca plenamente el Estado y sus instituciones, se elimine la milicia terrorista hutí y se ponga fin a su amenaza a la libertad de navegación marítima en el sur del mar Rojo y en el estrecho de Bab el Mandeb".

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"Dicha amenaza socava la seguridad regional e internacional, pone en peligro la libertad de navegación y el comercio internacional, que constituyen la columna vertebral de la economía mundial, y compromete directamente la seguridad internacional y los intereses nacionales de todas las naciones", ha remarcado Al Maliki.

El portavoz militar de la coalición encabezada por Riad se ha manifestado de este modo horas después de que el presidente de Yemen, Rashad al Alimi, haya anunciado "el inicio de las operaciones militares para recuperar los territorios restantes de la República y extender la autoridad del Estado y sus instituciones sobre todo el territorio nacional".

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Las fuerzas gubernamentales temporalmente desplazadas a la costera ciudad de Adén han respondido así a la campaña militar lanzada un mes antes por los hutíes en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida, desde la cual han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente.

Los ataques se han recrudecido todavía más este fin de semana, especialmente entre los hutíes y las fuerzas saudíes, aliadas del Gobierno de Adén, que intercambiaron fuertes bombardeos que han alcanzado los alrededores de la capital yemení, Saná, y las regiones saudíes de Asir (donde una persona ha resultado herida) y Najrán.

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Este repunte de las hostilidades ocurre después de más de una década de guerra civil, desde que los hutíes se hicieran con el control de Saná y amplias zonas del país a finales de 2014; un conflicto que ha terminado de devastar al que ya era uno de los países más pobres del mundo.

La guerra llevaba años en segundo plano, en medio de una disminución de los enfrentamientos, tímidos intercambios de prisioneros y, sobre todo, latente frente a las campañas militares emprendidas por los hutíes contra Israel y la navegación por el mar Rojo por orden de Irán y como gesto de apoyo a la causa palestina.

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