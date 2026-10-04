Grande-Marlaska asegura que "no hay soluciones instantáneas ni fáciles" para afrontar el desafío migratorio actual

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido este domingo el trabajo de los casi 85.000 hombres y mujeres de la Guardia Civil que hacen de España "uno de los países más seguros del mundo", asegurando que quienes plantean "soluciones instantáneas y fáciles" para luchar contra los fenómenos delictivos o para afrontar el desafío migratorio, "desconocen su complejidad o la ignoran a sabiendas".

Así lo ha manifestado el ministro en su intervención en el acto central de la celebración de la patrona de la Guardia Civil en Cádiz, donde ha sido recibido a su llegada con gritos de "fuera" por parte de algunos de los presentes entre el público.

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Cabe apuntar además que la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz anunció ayer que no asistiría a "ningún acto institucional" que se celebre en la provincia con la presencia del ministro, a quien acusaban de "abandonarnos a nuestra suerte y luego no se persona en nuestros funerales".

Según ha recogido el Ministerio de Interior en una nota, Grande-Marlaska ha aseverado en su intervención en este acto que "solo con trabajo, inversión, planificación, cooperación y respeto a la ley se puede avanzar en seguridad en una sociedad democrática".

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Desde Cádiz ha afirmado que esta provincia le ha permitido comprobar de primera mano "el impacto de dos de los mayores retos sociales y de seguridad" que afronta, no sólo España, sino "toda Europa", refiriéndose a la migración y el narcotráfico.

Grande-Marlaska ha apostado por "seguir trabajando con responsabilidad" y ha repasado algunos de los logros recientes, como el incremento de efectivos "hasta alcanzar el máximo histórico de agentes", la inversión de 1.000 millones de euros en infraestructuras o la integración de la formación de la Guardia Civil en el sistema educativo general y en el Espacio Europeo de Educación Superior.

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Por su parte, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reconocido "de manera especial" a quienes hacen de la lucha contra el narcotráfico "una misión diaria".

"A quienes saben que detrás de cada operación hay mucho más que una incautación. Hay barrios, hay familias, hay jóvenes y hay una sociedad a la que estamos obligados a proteger y hay una Guardia Civil que cumple con su deber", ha añadido.

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González se ha referido también a la "lacra" de la violencia machista, recordando las 41 mujeres asesinadas este año, 12 de ellas en Andalucía, y una de ellas la guardia civil Laura Cruz, asesinada en el puesto de Llanes.

Por ello, le ha pedido al personal de la Guardia Civil "un esfuerzo más" para que "esta lista negra que nos avergüenza deje de crecer" y que "persigáis a los agresores y protejáis a las víctimas", apuntando que "45.754 están bajo nuestra responsabilidad", un dato que suponen el 45% de los casos activos en España.

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IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES Y DESFILE

Durante el acto celebrado en Cádiz se han impuesto diversas condecoraciones de la Guardia Civil, entre las que destacan 12 grandes cruces, nueve cruces de plata, una cruz con distintivo rojo, 25 cruces blancas a miembros del Cuerpo, miembros de las Fuerzas Armadas y de otros cuerpos de seguridad, así como a personal civil y tres menciones honorificas a agentes caninos de la Guardia Civil.

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Entre las condecoraciones impuestas se ha destacado la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo al guardia civil Antonio Jiménez, quien arriesgó su vida para salvar a una mujer que pretendía arrojarse a un río.

Tras lanzarse al agua y recorrer una larga distancia a nado, logró mantenerla a flote pese a que la mujer se resistía a ser rescatada y trataba de hundirse. El agente pudo sostenerla y conducirla hasta la orilla junto a la persona que la acompañaba.

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El acto ha reconocido la trayectoria profesional del agente canino Brownie, acompañado por la sargento Virginia Peláez, perteneciente al Grupo Cinológico de la Comandancia de Algeciras, y de Sock, junto a su guía el guardia civil Jesús López, del Grupo Cinológico SEDEX-NRBQ de Valdemoro (Madrid).

Asimismo, ha sido distinguido Nut, acompañado por el guardia civil Francisco Javier Liñán, del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Benasque (Huesca), por su participación en un servicio relevante.

En el acto se ha homenajeado además a la familia formada por la guardia civil Dolores Flores y el sargento primero Virgilio Sánchez, junto a sus hijos, para reconocer "una historia de superación, unidad y vocación de servicio".

Según se ha apuntado, Dolores ingresó en la Guardia Civil tras superar una situación de violencia de género, y encontró en Virgilio el apoyo necesario para reconstruir su vida y formar una familia. En 2017 contrajeron matrimonio y desde entonces "han recorrido un camino de esfuerzo y entrega compartida".

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Dolores presta servicio actualmente en el Puesto de Íllora, en Granada. El hijo de Virgilio, Guillermo, también forma parte de la Institución como sargento.

Posteriormente, ha tenido lugar un desfile con la participación de efectivos pertenecientes a las diferentes unidades y especialidades de la Guardia Civil, a pie, a caballo y motorizadas. El desfile ha comenzado con el vuelo de una aeronave de ala fija y tres helicópteros.

A pie han participado una compañía de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez (Madrid), una compañía de la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), otra del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada Valdemoro (Madrid); una compañía de la Agrupación de Reserva y Seguridad y una compañía mixta de la Zona de Andalucía.

El desfile de Unidades motorizadas ha estado formado por una escuadra de motoristas del Sector de Tráfico, una sección de motocicletas del Seprona, vehículos de Seguridad Ciudadana y otra sección mixta de vehículos especiales formado por todoterrenos, vehículo con escáner, un vehículo con remolque robot del Tedax, un vehículo con remolque y lancha del GEAS. Ha cerrado el desfile una sección del Grupo de Caballería de la Guardia Civil con batidores, banda de clarines y sección de sables.