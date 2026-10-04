Los rebeldes hutíes del Yemen amenazan con continuar los ataques contra objetivos saudíes

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Saná, 4 oct (EFE).- Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen amenazaron este domingo con continuar sus ataques contra bases militares e instalaciones petroleras de Arabia Saudí, después de que el Gobierno yemení reconocido internacionalmente anunciara el inicio de operaciones militares para recuperar los territorios bajo control insurgente.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó en un discurso que las fuerzas rebeldes continuarán lanzando misiles y drones contra objetivos saudíes mientras persistan, según su versión, los ataques de la coalición liderada por Riad contra el Yemen y el bloqueo impuesto al país.

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Sarea aseguró que Arabia Saudí ha efectuado en las últimas 12 horas unos 50 ataques aéreos y con misiles contra Saná y las provincias de Al Yauf, Taiz, Amran, Hajjah y Saada, lo que, según el portavoz, eleva a 1.460 el número de incursiones desde el inicio de la actual escalada.

En respuesta, los hutíes dijeron haber ejecutado dos operaciones con misiles balísticos y drones contra instalaciones de la petrolera saudí Aramco, una en Riad y otra en la zona de Khurais.

Según Sarea, ambos ataques alcanzaron sus objetivos y provocaron "grandes incendios" en las instalaciones afectadas, aunque estas afirmaciones no han sido verificadas de forma independiente.

El portavoz militar hutí advirtió de que las fuerzas rebeldes seguirán atacando "las bases y las instalaciones petroleras" saudíes con misiles y drones y anunció nuevas operaciones contra concentraciones de tropas.

Sarea añadió que los hutíes mantendrán su política de "bloqueo por bloqueo" y "escalada por escalada" hasta que, según sus palabras, cese la ofensiva y se levante el bloqueo sobre el Yemen.

El mensaje se produce el mismo día en que el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, anunciara operaciones militares para recuperar los territorios que permanecen bajo control hutí, un mes después de la ofensiva lanzada por los rebeldes contra varias provincias.

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Al Alimi aseguró que la decisión responde al agotamiento de las oportunidades para una desescalada.

El Gobierno yemení cuenta con el respaldo político, económico y militar de Arabia Saudí, país que lidera la coalición internacional contra los hutíes desde 2014.

Los hutíes tomaron Saná en 2014 y controlan amplias zonas del norte y el oeste del país. A principios de septiembre, lanzaron una ofensiva a gran escala contra posiciones de las fuerzas gubernamentales y lograron avanzar en varias zonas, en una nueva escalada de una guerra que se prolonga desde hace más de una década. EFE

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