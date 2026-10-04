El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias al coleccionismo juvenil

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Diego Jabonero Morales

Ciudad de México, 4 oct (EFE).– Mientras el ‘streaming’ domina la industria musical, el auge del vinilo entre los jóvenes mexicanos plantea si su regreso responde a una nueva forma de consumir música o al atractivo de la moda y el coleccionismo.

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La búsqueda de un refugio analógico por parte de las nuevas generaciones ha transformado los hábitos de consumo cultural en la capital mexicana, donde la compra de reproductores de acetato y la búsqueda de ediciones en formato físico han experimentado un crecimiento notable durante los últimos años.

Manuel, un vendedor de vinilos con 6 años de trayectoria, afirmó a EFE que sobre el 2023 fue cuando "los jóvenes empezaron a comprar más vinilos" gracias a un fenómeno impulsado por la nostalgia.

En tiendas como Roma Records, la diversidad de géneros refleja un contraste marcado entre los clásicos y los lanzamientos actuales, donde según Mario, vendedor del establecimiento, "el disco más vendido de la tienda es el de Juan Gabriel en Bellas Artes" seguido del reciente disco 'El Madrileño' del cantante español C.Tangana.

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Con la consolidación de estos comercios y la preferencia persistente por los formatos físicos, la Ciudad de México mantiene su posición como uno de los principales focos del coleccionismo musical en la región, donde el vinilo se afirma como una alternativa duradera frente a la hegemonía del consumo digital.

Las motivaciones del público joven reflejan un cambio generacional, según reconoció el vendedor, quien destacó que "la gente joven es la que más ha contribuido a que este hobby vuelva a popularizarse".

La Gran Feria de Vinilos, prevista para este domingo en la Glorieta de los Insurgentes, en el centro de la capital, fue suspendida de manera imprevista por posibles problemas de sobrecupo y logística, por lo que los asistentes se desplazaron a establecimientos independientes de zonas cercanas, como la colonia Roma.

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El colectivo organizador Grow Disc anunció que el evento será reprogramado bajo las normas y protocolos de seguridad, mientras comerciantes del sector señalaron que ni las autoridades ni los vendedores esperaban una convocatoria tan elevada, estimada en hasta 6.000 personas diarias.

Más allá del valor estrictamente sonoro, la dimensión estética de las carpetas y la inclusión de material gráfico exclusivo se han convertido en incentivos clave para quienes ven en la adquisición de discos un acto de coleccionismo y preservación patrimonial.

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Mario afirmó que el público "ya se cansó de que nada nos pertenezca" y explicó que el poder coleccionar y sentir que la música es tuya "es una experiencia que no te puede dar un Spotify, un servicio de streaming".

París Padilla, de 38 años, explicó a EFE que su afición nació por "recuperar un poco la tradición de escuchar música desde lo más análogo", argumentando sobre el resurgimiento del formato que "tiene que ver con que muchos estamos como escapando o tratando de escapar lo más posible de las plataformas digitales".

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"Para nosotros vale la pena llegar a casa después de un día ajetreado, poner un vinilo y escucharlo así tranquilamente, de verdad", declaró a EFE el joven coleccionista Ignacio Andrés, quien confesó que empezó a coleccionar vinilos gracias a sus padres y valoró mantener viva la nostalgia frente a las plataformas de streaming.

Esta inclinación por los soportes tradicionales no se limita únicamente a los lanzamientos contemporáneos, sino que abarca un amplio catálogo de producciones históricas de la música hispanoamericana que hoy vuelven a cobrar vigencia en los hogares de los aficionados más jóvenes.

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Ángel, un joven de 20 años que lleva desde los 16 coleccionando señaló que "la nostalgia ha influido en que se haya hecho muchísimo más grande todo este tema", mientras portaba en su mano un disco tributo al cantante mexicano José José. EFE

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