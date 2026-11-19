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Berlín, 19 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó a "trabajar rápido" para lograr avances de cara a una nueva ronda de negociaciones con Rusia, tras reunirse este jueves con los asesores de seguridad nacional europeos y los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner.

"Tenemos que actuar con rapidez, y ese es el único enfoque que está adoptando Ucrania. Cuanto más activamente avancen las conversaciones, mayores serán las posibilidades de lograr avances reales", indicó Zelenski en su cuenta de X, al término de la reunión en Berlín de la Coalición de Voluntarios, los socios internacionales de Kiev, entre los que figura España.

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Zelenski abordó en esa reunión "los posibles parámetros y el orden del día" en el que sería la primera reunión de diálogo a nivel de equipos entre Ucrania y Rusia mediada por Estados Unidos que contaría con participación europea.

"Contamos con que la parte estadounidense nos ayude a organizar lo antes posible la primera reunión multilateral a nivel de equipos, con plena participación europea", dijo Zelenski, que acompañó su mensaje de imágenes del encuentro, en las que se observaba a representantes de las delegaciones de Ucrania, Francia, Reino Unido y Alemania.

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Esos países, junto a Polonia, Italia, la Comisión Europea (CE), el Consejo Europeo y la OTAN, representarán a Europa en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania mediadas por EE.UU..

"Es importante que la cooperación entre Europa, Ucrania y Estados Unidos en el proceso de negociación sea cada vez más estrecha", enfatizó el jefe de Estado ucraniano.

Además, la reunión de Zelenski con Witkoff y Kushner y los asesores de seguridad nacional europeos trató la cuestión de unas "garantías de seguridad que sirvan como un verdadero elemento disuasorio para Rusia".

En la reunión de la Coalición de Voluntarios, los líderes europeos plantearon sus prioridades y condiciones sobre el conflicto en Ucrania y dejaron claro que sólo negociarán cuestiones sobre la arquitectura de seguridad después de alcanzarse un alto el fuego y en terreno neutral.

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Al término de la reunión, el canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Andy Burnham, firmaron una declaración conjunta en la que se mostraron decididos a lograr que Ucrania tenga unas "robustas y legalmente vinculantes garantías de seguridad" tras lograrse un alto el fuego.

Según esa declaración, entre esas garantías, además de un apoyo militar, técnico y financiero significativo figura un mecanismo de monitoreo y verificación del alto el fuego junto a una fuerza multinacional para Ucrania compuesta por militares de naciones voluntarias apoyadas por Washington, extremos que rechaza Rusia. EFE

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(foto)(video)