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Caracas, 19 nov (EFE).- Cientos de fanáticos se mantienen este jueves a las afueras del Estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas, para intentar comprar entradas para los dos conciertos que celebrará Shakira en enero próximo, su primera vez en Venezuela después de casi 16 años.

Ingebor Alarcón está en la larga fila a las afueras del estadio, en el suroeste de la capital venezolana y donde se presentará la artista colombiana, desde las 02:00 hora local (06:00 GMT), pero aunque era de las primeras en el lugar no había podido comprar entradas para ella y su hija adolescente, que la acompañaba.

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Una amiga de su hija también llegó a hacer la fila a las 19:00 hora local (23:00 GMT) del miércoles, sin tener suerte hasta el momento.

"Este concierto ha sido bastante esperado por todos los venezolanos, pero lamentablemente hay mucha desorganización", indicó Alarcón a EFE en medio de un inclemente sol que ha obligado a los presentes a usar los paraguas, mochilas o cualquier objeto para protegerse del sol.

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La única información que han recibido es que ya no quedan entradas "de las más económicas", cuyos precios oscilan entre los 60 y 80 dólares, pero Alarcón mantiene la esperanza en que "sí debe haber".

"Pero bueno como todos sabemos aquí siempre es corrupción (...) lo puedo decir, los mismos funcionarios (policiales) son parte de este desastre", denunció.

La zona estaba custodiada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que con el pasar del tiempo iban sumando más efectivos, así como equipos antimotines, en un ambiente de incertidumbre y expectativa por lograr ver a Shakira el 16 y 17 de enero próximo.

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Un enlace filtrado

Así, la esperanza para algunos se estaba diluyendo, por lo que decidieron irse del lugar sin haber comprado sus entradas.

La empresa encargada de la comercialización de entradas para este concierto informó a través de Instagram que la venta se haría de manera física en las taquillas del estadio, dejando la duda sobre si no se podrían adquirir por su página web.

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El martes, la filtración y envío masivo de un enlace para la comprar de boletos para el concierto de Shakira causó el caos entre los fans que quieren asistir al evento.

Ese día, varias personas publicaron en redes sociales capturas censuradas de sus entradas, mientras que otras que habían intentado comprar por la página web se dirigieron a una taquilla física de la empresa en un centro comercial caraqueño para denunciar que no les llegaron los boletos -que cuestan hasta 650 dólares- al correo, pese a haber pagado.

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Shakira anunció hace unos días que extenderá su exitosa gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' para llevarla a varias ciudades latinoamericanas, entre ellas al Estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas, con una capacidad para hasta 50.000 personas, y así volver a Venezuela después de 16 años sin presentarse.

La última vez que la colombiana estuvo en este país suramericano fue en marzo de 2011, cuando presentó el 'Sale el Sol World Tour' en el estadio de fútbol de la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas. EFE

(foto)(video)