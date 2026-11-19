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El Ejército israelí ha lanzado este jueves ataques contra las inmediaciones de la ciudad de Janta, en el este de Líbano, asegurando que ha alcanzado instalaciones empleadas por el partido-milicia chií Hezbolá para almacenar armamento.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha precisado el objeto atacado en esta localidad del valle de la Becá "se utilizaba para la fabricación de misiles y el almacenamiento de armamento de la organización terrorista Hezbolá".

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"El emplazamiento ya había sido atacado por el Ejército israelí en varias ocasiones (...) El Ejército israelí detectó que terroristas de Hezbolá habían acudido al emplazamiento en los últimos días y atacó las entradas del mismo con el fin de impedir su reconstrucción", ha relatado en una nota difundida en redes sociales.

El portavoz de las FDI ha asegurado que el grupo chií "sigue aprovechando el territorio libanés para llevar a cabo actividades terroristas, el contrabando de armamento y el desplazamiento de terroristas", recalcando que viola el acuerdo marco firmado en julio con las autoridades libanesas.

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"El Ejército israelí no permitirá que la organización terrorista Hezbolá se recupere y atente contra los ciudadanos del Estado de Israel y sus fuerzas", ha agregado, antes de defender su "compromiso" con el acuerdo de alto el fuego, pese a los ataques contra territorio libanés que desde el pasado 2 de marzo se han saldado con más de 4.000 muertos y 12.400 heridos.

La agencia libanesa de noticias NNA ha informado de que las FDI han lanzado un total de cinco bombardeos contra la localidad de Janta, en la Becá.