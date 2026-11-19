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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha defendido que los ataques desencadenados por sus fuerzas contra el puente de Crimea no son más que un un acto voluntario de daño a la propiedad nacional porque la península (incorporada a la autoridad de Rusia desde hace una década, previo referéndum no reconocido por la comunidad internacional) es realmente parte de su país.

"Para ser honesto: Crimea es Ucrania, ¿verdad? Y todo lo que está en territorio ucraniano es ucraniano. Y hacemos con lo nuestro lo que queremos", ha manifestado Zelenski desde Berlín, en las postrimerías de la cumbre de líderes de la Coalición de Voluntarios.

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Zelenski ha recordado además que los ataques responden directamente a los bombardeos rusos contra los puentes de Kiev que atraviesan el río Dniéper. "No es la primera vez que atacan nuestros puentes, ni es el primer año que lo hacen. Por lo tanto, estamos respondiendo. Creo que es justo", ha añadido el mandatario.

El puente de Crimea ha sido atacado hasta en tres ocasiones esta semana, la última este mismo jueves, en bombardeos logrando dañar las vías ferroviarias de esta infraestructura, a ojos de Kiev "ilegal" y "símbolo de la ocupación" rusa de la península homónima desde 2014, en palabras del Estado Mayor ucraniano.

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