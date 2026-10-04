Defensoría del Pueblo pide aclarar muerte de líder social en operación militar en Colombia

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Bogotá, 4 oct (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió este domingo aclarar las circunstancias de la muerte del joven líder social Keiner Banguera, el pasado 2 de octubre, durante un operativo de la Fuerza Pública en el municipio de El Charco, en el departamento de Nariño (suroeste).

"La información conocida hasta el momento plantea distintas hipótesis sobre el contexto en que el joven perdió la vida que deben ser esclarecidas por las autoridades judiciales, con todas las garantías del debido proceso de todas las partes y preservando la integridad de la investigación", apuntó la Defensoría en un comunicado.

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La entidad pidió a la Fiscalía priorizar la investigación para determinar las circunstancias en las que murió Banguera, así como establecer si existen responsabilidades del Gobierno.

La Defensoría solicitó a la Fuerza Pública colaborar con las autoridades y entregar la información requerida con transparencia, mientras aseguró que continuará acompañando a la familia y a la comunidad de El Charco.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Banguera era un líder afrodescendiente, defensor de derechos humanos e integrante del Consejo Comunitario Pro Defensa Río Tapaje y del Movimiento Étnico y Social del Pacífico.

Ambas organizaciones denunciaron que Banguera se desplazaba en una embarcación de su propiedad cuando, presuntamente, militares de la Brigada de Infantería de Marina "le dispararon, causándole la muerte, y posteriormente trasladaron su cuerpo hasta el casco urbano".

Indepaz recalcó que los hechos deben ser investigados y recordó que la Defensoría ha advertido sobre los riesgos que enfrentan líderes sociales y defensores de derechos humanos en distintas regiones del país por la presencia y el control de grupos armados.

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La versión oficial fue distinta: el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, afirmó el pasado viernes que la Armada y el Ejército respondieron a disparos provenientes de una embarcación y abatieron a un supuesto integrante de la estructura 30 de las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco, aunque reconoció que la identidad de la persona abatida estaba "en proceso de verificación".

El mandatario indicó que durante el operativo se incautaron 675 millones de pesos (unos 200.000 dólares) en efectivo, una embarcación con motor y dos proveedores de pistola con munición.

"Todo procedimiento de las Fuerzas Militares debe ser respetuoso de los derechos humanos y sobre todo de la población civil. Si lo que existe es una arbitrariedad, por su puesto debe ser juzgada. No queremos regresar a épocas oscuras", aseguró el líder social de Nariño Alex González Osejo.

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Una referencia a los conocidos como "falsos positivos": ejecuciones extrajudiciales de la Fuerza Pública contra civiles inocentes. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre 1990 y 2016 se produjeron 7.837 de estos casos. EFE