ASUS presenta su primer GoogleBook 14, con diseño premium, Gemini integrado y hasta 18 horas de autonomía

ASUS ha presentado su nuevo ordenador portátil GoogleBook 14, que llega con las capacidades de inteligencia artificial (IA) de Gemini integradas e impulsadas con una potencia de hasta 50 TOPS, junto con un diseño de gama premium y hasta 18 horas de autonomía.
Se trata del primer dispositivo Googlebook de ASUS tras el lanzamiento de esta nueva categoría por parte de Google el pasado 21 de septiembre, que se basan en ordenadores portátiles diseñados específicamente para la IA de Gemini.
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En cuanto a su diseño, ASUS ha apostado por el segmento premium de ordenadores portátiles, al utilizar prácticamente el mismo chasis que emplea en su ordenador insignia ExpertBook Ultra presentado a comienzos de año.
En concreto, está fabricado con un chasis de aleación de magnesio y aluminio, recubierto con un material de Nano Ceramic Technology, que asegura resistencia frente arañazos o marcas de huellas para soportar un amplio uso diario. Además, es ligero (desde 0,99 kg) y ultradelgado, con 10,9 mm de grosor, lo que facilita su transporte y uso en cualquier lugar.
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Sin embargo, al ser GoogleBook, incorpora una novedad en su chasis que lo diferencia a simple vista. Se trata de una franja de iluminación LED RGB situada en la parte superior de la tapa y llamada 'Glowbar', que reproduce las animaciones de colores características de Google mientras se utiliza su asistente Gemini en el equipo.
La pantalla también sigue los pasos del ExpertBook Ultra, con un tamaño de 14 pulgadas y un panel táctil OLED 3K que alcanza los 1.000 nits de brillo máximo y hasta 120 Hz de tasa de refresco. Esta pantalla cuenta con un cristal Corning Gorilla Glass Mate pero, a diferencia del ExpertBook Ultra, no incluye panel Tandem OLED.
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Su diseño se completa con un 'touchpad' háptico y un sistema de audio compuesto por seis altavoces compatibles con Dolby Atmos. En cuanto a la batería es de 70 Wh y ofrece una autonomía de alrededor de 18 horas de uso, con lo que ASUS ha subrayado su comodidad para que los usuarios puedan llevar a cabo múltiples tareas, ya sea de trabajo o de ocio, en cualquier lugar.
Asimismo, cuenta con un sistema de refrigeración silencioso capaz de funcionar a menos de 25 decibelios manteniendo el rendimiento del equipo de forma eficiente. Esto se debe a que cuenta con una tecnología 'Fluid Dynamic Bearing', es decir, que evita el contacto físico entre las piezas metálicas en movimiento del ventilador, al estar lubricado.
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POTENCIA Y PRODUCTIVIDAD CON GEMINI INTEGRADO
En cuanto a la potencia de este portátil, ASUS lo ha equipado con varias opciones de procesadores, incluido el Intel Core Ultra 7 como el chip más potente para este modelo, con una NPU capaz de ofrecer hasta 50 TOPS para gestionar tareas relacionadas con IA, que puede aumentar a un total de 95 TOPS de rendimiento total. Junto a ello, se ofrece con una configuración de al menos 16 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento.
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La potencia que ofrecen estos procesadores va acompañada de su sistema operativo basado en Android y con Gemini integrado como un agente de IA local. Así, se trata de un portátil optimizado para ofrecer ayuda personalizada y proactiva a los usuarios, con el objetivo de facilitar "pasar de la idea a la acción en cuestión de segundos", como ha señalado ASUS.
Para ello, dispone de todas las novedades que ha integrado Google en esta nueva categoría de GoogleBook, como es el caso de Magic Pointer, una experiencia que, según ASUS, convierte el cursor en una "varita mágica", activando Gemini con solo moverlo. Una vez activado el asistente, basta con pulsar sobre cualquier elemento en la pantalla para preguntar o comenzar a crear.
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Otra de las nuevas herramientas es Rambler, que mejora la conversión de voz a texto de forma inteligente, eliminando palabras o sonidos de relleno. Basta con pulsar la tecla de dictado del GoogleBook para iniciar la conversión y, tras ello, los usuarios podrán hablar con naturalidad pasando lo dicho a un texto escrito fluido y limpio.
El GoogleBook también incluye una herramienta de sugerencias proactivas, aunque solo está disponible en Estados Unidos, Australia y Canadá, que se adelanta a las necesidades del usuario proponiendo el siguiente paso en base a lo que aparece en pantalla.
Al tratarse en un sistema operativo que forma parte del ecosistema de Android, facilita una transición fluida entre el portátil y 'smartphones' que compartan sistema operativo Android de forma inmediata.
En la práctica, esto permite retomar en el portátil la actividad que se estuviese llevando a cabo en el móvil, ya que se puede sincronizar con aplicaciones del 'smartphone'. Lo mismo ocurre a la hora de trasladar archivos de un equipo a otro.
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Además de todo ello, el GoogleBook 14 de ASUS también está equipado con conectividad WiFi 7 y Bluetooth 6, además de disponer de puertos USB, USB-C, HDMI y clavija para auriculares para facilitar la conexión.
Por otra parte, cuenta con herramientas pensadas para la protección y uso seguro del dispositivo, como 'login' biométrico y el procesador Titan Security Chip para garantizar seguridad a nivel de 'hardware' frente a 'malware' y acciones maliciosas.