Trump anuncia la creación de una división para gestionar la "Superinteligencia" artificial

May 25, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks on the phone as he returns to the White House in Washington DC on Monday, May 25, 2025,Image: 1105552544, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Aaron Schwartz / Zuma Press / Europa Press

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, será el máximo responsable de la nueva "Fuerza de Superinteligencia", el organismo dependiente de la Casa Blanca dedicado a la gestión federal sobre el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial en Estados Unidos.

Clayton compartirá responsabilidades con el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, según ha anunciado el mandatario en sus redes sociales, empleando el nuevo término que ha acuñado para describir todo lo relacionado con la inteligencia artificial.

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"La Superfuerza de Inteligencia", ha añadido Trump, "tiene la tarea de coordinar el esfuerzo del gobierno federal para garantizar que Estados Unidos siga aportando al mundo de la 'superinteligencia', que muchos dicen que es más grande que la Revolución Industrial e Internet, y protegerá los intereses y mejorará las vidas de todos los estadounidenses.

"La Fuerza de Superinteligencia", ha apuntado finalmente, "coordinará la colaboración del gobierno federal con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas de Superinteligencia".