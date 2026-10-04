Sánchez inaugura este lunes el Congreso de la Empresa Familiar al que regresa después de ocho años

30/10/2018 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el XXI Congreso Nacional del Instituto de Empresa Familiar en Valencia. POLITICA Francisco Martínez/ Europa Press

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugurará mañana el XXIX Congreso del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) después de ocho años desde su última participación, en 2018.

Sánchez acudirá al acto a las 9:30 horas de este lunes, tras haber dedicado el fin de semana a "analizar" lo sucedido el pasado viernes en el Congreso de los Diputados tras la caída de los dos reales decretos de vivienda.

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Fuentes de Moncloa aseguraron el viernes que estaría "pendiente" de la reacción ciudadana en las calles este fin de semana para decidir si finalmente adelanta las elecciones generales.

Durante la sesión inaugural, Sánchez estará acompañado por el presidente del IEF y de Fluidra, Eloi Planes, que accedió al cargo en mayo de este año.

Este domingo el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía alberga la recepción oficial de inauguración del congreso, presidida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, Verónica García.

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Tras la apertura oficial del lunes, está prevista la intervención del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que conversará con el presidente de Corporación Hijos de Rivera y expresidente del IEF, Ignacio Rivera. El Rey, sin embargo, no asistirá al Congreso ya que las fechas coinciden con un viaje de Estado a Finlandia que arrancará también este lunes.

El Congreso, que se celebrará en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, se desarrollará durante el lunes 5 y el martes 6 de octubre, y espera reunir a más de 700 asistentes, incluidos representantes institucionales, líderes empresariales y expertos, según ha indicado el Instituto de la Empresa Familiar.

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Entre los ponentes de este año en las jornadas destacan el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo; el consejero delegado del Santander, Hector Grisi; el consejero delegado de Ingka Group (Ikea) o el ex vicepresidente del BCE Luis de Guindos, entre otros.

Uno de los temas centrales de la agenda del Congreso, según ha informado el IEF, será la adopción de la inteligencia artificial en los modelos de negocio y en el día a día de la sociedad. Así, la jornada del lunes concluirá con una ponencia de la directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial (IA) de Google, Pilar Manchón, y una charla entre Gayo y el director general ejecutivo del IEF, José Luis Blanco, acerca del concepto de 'soberanía tecnológica'.

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