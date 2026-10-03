Varios heridos en región próxima a Moscú por ataque nocturno de drones

Guardar

Moscú, 3 oct (EFE).- Varias personas resultaron heridas anoche en la región rusa de Kaluga, a unos 180 kilómetros de Moscú, por un ataque ucraniano con drones, informaron las autoridades locales sin precisar el número de los heridos.

“Anoche, las fuerzas de defensa antiaérea destruyeron 14 vehículos aéreos no tripulados sobre los territorios de los distritos municipales de Zhukovski, Iznoskovski, Maloyaroslavetski y Medinski, así como sobre la ciudad de Kaluga”, escribió en Telegram el gobernador local, Vladislav Shapsha.

PUBLICIDAD

Agregó que “como consecuencia del ataque con drones, varios edificios de apartamentos y viviendas particulares en Kaluga sufrieron daños”.

Según Shapsha, los datos preliminares hablar de un número aún indeterminado de heridos sin que ninguno haya necesitado ser hospitalizado.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó a su vez del derribo de 218 drones enemigos durante la noche pasada.

Los aparatos fueron destruidos sobre 13 regiones rusas, la anexionada península de Crimea, así como los mares Negro y de Azov.EFE