Una sátira musical lleva los entresijos y la burocracia de la ONU al teatro de Nueva York

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Nueva York, 3 oct (EFE).- Transformar al público neoyorquino en un grupo de becarios sin sueldo dentro de una surrealista oficina diplomática es la premisa principal de 'Death by 9 to 5', el monólogo musical que el español Pelayo AF lleva a escena este domingo tras haber trabajado casi una década en las entrañas de Naciones Unidas.

"Es como un día en Naciones Unidas, obviamente con imaginación y exageraciones", explica el propio actor sobre la pieza, donde encarna al único personaje en escena bajo el ente de un jefe invisible que dicta las dinámicas desde la sombra.

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En el espectáculo, los espectadores asumen el papel de pasantes sin sueldo dentro de una oficina kafkiana que parodia la rigidez institucional mediante resoluciones disparatadas, como 'Hungry for Hungary' (Con hambre de Hungría ) o 'Turkeys for Turkey' (Pavos para Turquía) y protocolos absurdos, como rechazar documentos oficiales por no llevar grapas de un color específico.

AF, quien trabajó durante ocho años liderando programas de capacitación para diplomáticos dentro de Naciones Unidas y aún colabora con la institución, desarrolla el texto dramático en inglés, pero incluye canciones en inglés y español, esta banda sonora dará pie en los próximos meses a un álbum homónimo de nueve temas compuesto por el creador asturiano.

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La producción tuvo su primera función el pasado 20 de septiembre en Manhattan en plena semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU (UNGA), una coincidencia que él mismo califica como un "guiño del destino".

Entre las butacas se sentaron antiguos compañeros y personal de la sede diplomática, quienes, según el actor, celebraron la caricatura del ambiente laboral internacional.

El título de la obra, según relatan sus artífices, guarda un involuntario paralelismo cósmico con el clásico cinematográfico y musical '9 to 5' (1980) de Dolly Parton, fallecida a finales de agosto, apenas semanas antes del preestreno de la obra.

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"Hay un paralelo con la película de, ahí quizá el jefe es todavía más temerario y abusivo, pero hay un paralelo en este choque entre los poderes de una oficina", detalla a EFE Federico Mallet, director de la obra.

Tras su paso inicial por el festival Evolution del Center for West Park, la obra ofrecerá una nueva función este domingo en la sala Under St. Marks, dentro de la programación de Frigid NYC, bajo la modalidad de taquilla inversa o 'pay what you wish' (paga lo que puedas, con un precio sugerido de 25 dólares).

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El montaje continuará su recorrido otoñal por certámenes locales como el GoThan Festival, el Festival Sin Fronteras y el Human Rights Festival en diciembre. EFE

(foto)