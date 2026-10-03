Boris Izaguirre celebra sus 61 años feliz y revela la felicitación de Isabel Preysler: "Ha sido una monada"

02/10/2026 Boris Izaguirre celebra sus 61 años feliz y revela la felicitación de Isabel Preysler EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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MADRID (CHANCE)

Boris Izaguirre ha celebrado su 61 cumpleaños en Madrid y lo ha hecho en una noche muy especial en la que ha posado ante los medios antes de dar comienzo a la celebración. El escritor y presentador venezolano ha protagonizado así las imágenes de su aniversario, compartiendo con la prensa sus sensaciones en esta nueva vuelta al sol.

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A sus 61 años, Boris continúa siendo uno de los rostros más reconocidos y carismáticos de la televisión en España. Nacido en Caracas, el venezolano lleva décadas vinculado a nuestro país, donde ha desarrollado una polifacética trayectoria como escritor, periodista, presentador y colaborador televisivo, siempre marcada por su particular personalidad y su característico sentido del humor.

Y lejos de lamentar el paso del tiempo, el colaborador se ha mostrado encantado con su nueva edad. "Yo estoy encantado de tener 61. Espero también que las cosas sigan igual de bien que ahora y que han siempre venido", ha asegurado ante los medios, dejando claro que afronta esta nueva etapa con ilusión y optimismo.

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Además, Boris ha revelado que ha recibido la felicitación de Isabel Preysler, con quien mantiene una buena relación. "Isabel y yo hemos hablado, sí, sí, sí, nos encontramos hace poco aquí. La verdad que ha sido una monada, como siempre", ha confesado sobre la conversación con la socialité.