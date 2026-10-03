Agencias

Una alerta por un posible dron cierra el aeropuerto de Vilna y activa un despliegue aéreo de la OTAN

Imagen WKZMQYICKVA5XAODNILO7V5E5I
Guardar

Una alerta por posibles drones declarada esta mañana en Lituania ha forzado el cierre del espacio aéreo del aeropuerto de la capital del país báltico, Vilna, y el despliegue de una patrulla aérea de la OTAN para identificar la amenaza.

El mensaje lanzado esta mañana por el Centro Nacional de Gestión de Crisis (NKMC) ha confirmado el cierre temporal del "espacio aéreo controlado del aeropuerto de Vilna se ha cerrado temporalmente debido a la presencia de objetos voladores no identificados" consistentes con "aviones no tripulados" procedentes de Bielorrusia.

PUBLICIDAD

Bielorrusia es uno de los más estrechos aliados de Rusia en la guerra contra Ucrania. El país alberga misiles rusos pero su presidente, Alexander Lukashenko, ha insistido en que no tiene intención de participar abiertamente en las hostilidades.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fallece una mujer tras ser atropellada en Ávila capital

Fallece una mujer tras ser atropellada en Ávila capital

Milicias próximas al Gobierno etíope anuncian la toma del aeropuerto de la capital de Tigray

Milicias próximas al Gobierno etíope anuncian la toma del aeropuerto de la capital de Tigray

Bertín Osborne guarda silencio ante su supuesto nuevo amor y evita hablar de su vida familiar

Bertín Osborne guarda silencio ante su supuesto nuevo amor y evita hablar de su vida familiar

Cierran temporalmente el espacio aéreo del aeropuerto de Vilna por posible dron

Infobae

La Fiscalía emiratí investiga ya el incidente en el avión de FlyDubai como un "ataque terrorista"

La Fiscalía emiratí investiga ya el incidente en el avión de FlyDubai como un "ataque terrorista"