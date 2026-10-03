Una alerta por un posible dron cierra el aeropuerto de Vilna y activa un despliegue aéreo de la OTAN

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Una alerta por posibles drones declarada esta mañana en Lituania ha forzado el cierre del espacio aéreo del aeropuerto de la capital del país báltico, Vilna, y el despliegue de una patrulla aérea de la OTAN para identificar la amenaza.

El mensaje lanzado esta mañana por el Centro Nacional de Gestión de Crisis (NKMC) ha confirmado el cierre temporal del "espacio aéreo controlado del aeropuerto de Vilna se ha cerrado temporalmente debido a la presencia de objetos voladores no identificados" consistentes con "aviones no tripulados" procedentes de Bielorrusia.

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Bielorrusia es uno de los más estrechos aliados de Rusia en la guerra contra Ucrania. El país alberga misiles rusos pero su presidente, Alexander Lukashenko, ha insistido en que no tiene intención de participar abiertamente en las hostilidades.