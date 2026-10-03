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UAG y Secretaría de Salud de Jalisco fortalecen colaboración en investigación en salud

PR Newswire

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GUADALAJARA, México, 3 de octubre de 2026

· A partir de esta colaboración, se impulsarán nuevas oportunidades para el desarrollo de investigación y proyectos orientados a generar conocimiento y aportar soluciones a los desafíos del sector salud

GUADALAJARA, México, 3 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco formalizaron un convenio de colaboración que establece las bases para desarrollar acciones conjuntas en materia de investigación, docencia y extensión, con especial énfasis en el área de salud.

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El acuerdo reúne las capacidades académicas, científicas, clínicas, tecnológicas y operativas de ambas instituciones para impulsar proyectos que respondan a las necesidades de salud de la sociedad.

La firma del acuerdo fue encabezada por el Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes; y el Secretario de Salud del Estado de Jalisco, Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez.

Compromiso con la generación de conocimiento

El Lic. Antonio Leaño Reyes, Rector de la UAG, destacó que el convenio representa una oportunidad para unir las capacidades de ambas instituciones y favorecer la aplicación del conocimiento en beneficio de la población.

Señaló que la Universidad busca que sus convenios se traduzcan en acciones concretas y resultados, con principios compartidos como la protección de la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de las personas, además de la integridad científica y la pertinencia frente a las prioridades de salud.

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"Con este acuerdo no será nada más la firma, sino una promesa viva de transformar el conocimiento en soluciones para la sociedad", mencionó.

También refrendó el compromiso de la Universidad para sumar talento y capacidades a través de la Comisión Interinstitucional de Investigación en Salud, como parte de los esfuerzos conjuntos que contempla el acuerdo.

Un acuerdo con visión para la salud pública

Por su parte, el Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud del Estado de Jalisco, destacó las oportunidades que surgen a partir de esta alianza, en particular en áreas como la investigación clínica, básica y epidemiológica.

El funcionario señaló que el trabajo conjunto puede favorecer una mayor productividad científica y, al mismo tiempo, impulsar procesos de innovación y transferencia del conocimiento en beneficio de la población.

"Tengan la certeza de que esta colaboración va a ser una colaboración muy activa; no un convenio más, sino un convenio productivo que le dé beneficios a la salud pública del estado de Jalisco".

Asimismo, reconoció el trabajo de los equipos de ambas instituciones para concretar el acuerdo y expresó su expectativa de que la colaboración genere resultados en el corto y mediano plazo.

Investigación con impacto social

En su mensaje, el Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, destacó que la colaboración permitirá aprovechar la infraestructura, los laboratorios y el talento de ambas instituciones para ampliar las posibilidades de investigación.

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El Dr. Petersen señaló que la UAG busca fortalecer su participación en distintos campos de investigación, desde el ámbito básico y de laboratorio hasta la investigación clínica, con una visión orientada a atender los retos de la sociedad.

"El interés de este convenio no se limita solamente a llevar a cabo programas de investigación en las instituciones de salud, sino que también implica trabajar en conjunto para aprovechar al máximo nuestra infraestructura y nuestros investigadores".

La colaboración también abre oportunidades para fortalecer proyectos de investigación, consolidar la participación de investigadores y aprovechar de manera conjunta las capacidades institucionales.

A la firma del convenio asistieron por parte de la UAG el Lic. Antonio Leaño del Castillo, Vicerrector General y el Dr. Efrén Aguilar Garnica, Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco estuvieron presentes el Dr. Eduardo Vázquez Valls, Director General de Educación, Investigación y Calidad en Salud; el Dr. Netzahualpilli Delgado Figueroa, Titular de la Dirección de Investigación en Salud; el Mtro. Pedro Antonio Rosas Hernández, Director General de Asuntos Jurídicos; y el Lic. Omar Figueroa Rosales, Jefe de Contratos y Convenios.

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FUENTE Universidad Autónoma de Guadalajara