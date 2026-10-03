Un récord de 134.797 brasileños están llamados a votar mañana en Portugal

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Lisboa, 3 oct (EFE).- Un total de 134.797 brasileños inscritos en Portugal están llamados a votar este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de su país, una cifra récord que supera en un 66,63 % la de 2022 y constituye el segundo mayor censo electoral brasileño en el exterior, solo por detrás de Estados Unidos.

Los datos finales del Tribunal Superior Electoral (TSE), calculados a partir del fichero oficial de locales de votación, distribuyen ese electorado entre Lisboa, con 78.833 inscritos; Oporto, con 47.676, y Faro, con 8.288.

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Lisboa es, además, la ciudad con más electores brasileños fuera de Brasil, mientras que Oporto ocupa el tercer puesto, después de Boston.

Los brasileños con domicilio electoral en el extranjero únicamente podrán votar para presidente y vicepresidente. El TSE ha validado doce candidaturas para la primera vuelta del 4 de octubre; si ninguna supera la mitad de los votos válidos, la segunda se celebrará el día 25.

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El último registro administrativo portugués contabiliza 493.622 residentes de nacionalidad brasileña a 31 de diciembre de 2025, equivalentes al 31,1 % de los extranjeros registrados por la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA). Brasil continúa así, con diferencia, como la principal nacionalidad extranjera de Portugal.

Existe otra cifra oficial, pero de naturaleza diferente: la última estimación por países publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, con año base 2023, calculó que vivían en Portugal unos 513.000 brasileños: 320.000 en la jurisdicción consular de Lisboa, 160.000 en la de Oporto y 33.000 en la de Faro. Itamaraty advierte de que se trata de una estimación elaborada con información de sus puestos consulares, no de un padrón administrativo.

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Los 134.797 inscritos para votar representan alrededor del 27,3 % de la población brasileña contabilizada por AIMA, pero esa proporción no mide cuántos residentes adultos tienen derecho político: para votar en Portugal era necesario tener una inscripción electoral regular y haber trasladado o solicitado el domicilio electoral exterior antes del cierre del censo, el pasado 6 de mayo.

El censo localizado en Portugal ha aumentado en 53.901 personas desde las presidenciales de 2022, cuando había 80.896 inscritos.

En la primera vuelta de 2022, votó el 46 % de los brasileños habilitados en Portugal. Lula da Silva obtuvo entonces 21.839 votos, el 60,39 % de los válidos; Jair Bolsonaro, 11.218, el 31,02 %.

En la segunda vuelta estaban habilitados 80.709 electores y la participación fue del 46,46 %.

Lula ganó en Portugal con 23.256 votos, exactamente el 64 % de los válidos, frente a los 13.081 de Bolsonaro, el 36 %. EFE